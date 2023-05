Jalisse contro Marco Mazzoli all’Isola: “Offensivo, con lui ho chiuso!”/ “Malvagità assurda”

Fabio dei Jalisse, lite con Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023: “Con lui ho chiuso!”

“Stamattina secondo diverbio tra me e Marco” annuncia Fabio Ricci dei Jalisse nel corso del daytime dell’Isola dei Famosi 2023 che anticipa la diretta di oggi 22 maggio. A Playa Tosta è infatti scoppiata una nuova lite tra il cantante e Marco Mazzoli, questa volta per colpa della zattera che il gruppo degli uomini ha in dotazione. Fabio avrebbe voluto utilizzare la zattera per pescare ma Marco gliel’ha impedito, dichiarando che la rudimentale imbarcazione avrebbe dovuto asciugarsi ed essere messa a nuovo, avendo affrontato il giorno prima il viaggio verso l’isola di Sant’Elena.

Questo non è andato giù a Fabio, che ha dunque accusato Marco di essere un ‘despota’ e sentirsi l’unico padrone della zattera in questione. “La zattera è di tutti o è la tua? Fammi capire!”, ha tuonato Fabio contro Mazzoli, che ha sua volta a risposto a tono: “Non è neanche tua! Devi sempre fare lo scorbutico del cazz*!”

Fabio si è poi sfogato su Mazzoli in confessionale: “Lui la sta trattando come una delle sue barche, dice che se ne intende perché ha le barche. Io però non so se la sua ogni sera la ritira dall’acqua… Oggi io credo di aver chiuso definitivamente ogni rapporto con Marco perché lui ha un modo di fare dittatoriale, e a me questo non piace! Non riesco più a parlare con persone che sono offensive.” Dal canto suo, Marco si dice certo che “Fabio ce l’ha con me perché l’ho nominato ed è in nomination!”

Anche Alessandra Drusian dei Jalisse ha però avuto parole forti contro Marco Mazzoli: “Mi dispiace un casino per Fabio, certe cose non se le merita. Marco ha un modo tanto aggressivo nei suoi confronti, ormai per partito preso proprio. Non si sopportano. – così ha concluso – Che belle persone eh! Come si scoprono le persone, esce proprio la malvagità più assurda!”











