Ennesimo anno, ennesima delusione. I Jalisse sono stati esclusi ancora una volta da Sanremo 2025. E non si tratta del primo “no”, ma di 27 porte in faccia per il gruppo che nel 1997 aveva vinto il contest musicale con il brano “Fiumi di parole“. Da quel momento, nonostante il loro innegabile talento non sono più stati scelti per la manifestazione canora. Ma quale sarà il motivo? Di certo non possiamo indovinare cosa passa nella mente degli autori, ma i fan non hanno mancato di notare come anche in questa edizione non figura il loro nome nella lista.

Come sappiamo, durante la prima settimana di dicembre Carlo Conti ha annunciato i vip in gara per Sanremo 2025 e i Jalisse non ci sono. Si tratta di Fabio Ricci e Alessandra Drusian che hanno iniziato a partecipare a Sanremo nel 1995, per poi vincere due anni dopo diventando così campioni per la prima e l’ultima volta. Molti dei fan si chiedono anche perchè i Jalisse si chiamano così. Il nome deriva da “Jaleesa” un personaggio della famosa serie intitolata “Tutti al college”. I due si sono conosciuti nel 1992 e da lì non hanno mai smesso di cantare insieme.

Jalisse, il mistero intorno a Sanremo e la frecciata ad Amadeus: “Non è per tutti…”

Quello della loro esclusione a Sanremo rimane un vero mistero. Hanno provato per ben 27 volte ad inserirsi tra i Big in gara ricevendo sempre risposte negative. Anche in questa edizione di Sanremo 2024 avevano tentato di cantare un loro brano, ma non sono stati scelti. Nel 2022 era nata anche una polemica rispetto alla mancata partecipazione alla manifestazione: “La famosa ripartenza non è per tutti. Non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”. Queste le parole dei Jalisse a BellaMa’, stanchi di aspettare un altro anno fuori dal contest Rai.

Amadeus, qualche giorno dopo ha risposto alla loro provocazione, dicendo pubblicamente di non avere nulla contro i Jalisse come non ha nulla nei confronti degli altri 320 artisti che si sono sentiti dire di “no” a Sanremo. Altro flop, la presunta ospitata al Festival a febbraio di quest’anno, poi di fatto mai avvenuta. A quanto pare nella puntata cover avrebbero dovuto cantare insieme ad un Big, ma anche in quel caso la loro testa è saltata. Inutile dire che in giro per il web spuntano ormai meme di ogni tipo sulla loro “sfortuna” sanremese, ma ci auguriamo che un giorno possano riscattarsi.