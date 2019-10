Jalisse, dichiarazione d’amore a Vieni da me/ Fabio sorprende Alessandra: “ti amo”

Momento dedicato all’amore nella parte finale della nuova puntata di Vieni da me. Protagonisti sono i Jalisse, noto duo musicale coppia anche nella vita privata. Fabio Ricci vuole infatti fare una plateale sorpresa a sua moglie Alessandra Drusian in occasione del loro anniversario di matrimonio. Lei non sa nulla, e mentre è ancora in camerino a truccarsi lui è in studio a chiacchierare con Caterina Balivo. Fabio ripercorre la loro storia d’amore dall’inizio, dal primo incontro al lungo corteggiamento che ha poi portato alle nozze. C’è poi il cambio di posto, Fabio si nasconde e lascia il posto ad Alessandra, convinta di dover parlare con Caterina Balivo del torneo di Tale e Quale. Infatti, inizia proprio in questo modo la sua ospitata a Vieni da me. Alessandra però non sa cosa sta per accadere.

Alessandra Drusian in lacrime: la sorpresa del marito Fabio Ricci

Credeva di dover assistere ad un filmato di Carlo Conti e invece ecco un video fatto da suo marito Fabio con i momenti più belli della loro vita insieme. In sottofondo c’è una canzone, scritta e cantata proprio da Fabio. Alessandra Drusian non trattiene le lacrime mentre ascolta la dedica di suo marito per i loro 20 anni di matrimonio: “Per festeggiare questi primi 20 anni del nostro matrimonio ho deciso di scrivere una canzone per te. Grazie per tutto quello che mi hai regalato.” Fa allora il suo ingresso in studio con un mazzo di rose e un regalo per lei: un anello speciale con un grande significato. I due si abbracciano e si baciano, dichiarandosi reciproco amore e commuovendo il pubblico presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA