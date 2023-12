Jalisse esclusi a Sanremo 2024, silenzio rotto: “Togli la polvere e riparti”/ Delusi da Amadeus

Festival di Sanremo 2024, Jalisse di nuovo esclusi: “Togli la polvere e riparti”

Niente da fare per i Jalisse: non sono tra i 27 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024. La coppia nella vita e nel lavoro formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci dopo la vittoria nel 1997 con Fiumi di parole non è più riuscita a partecipare a Sanremo pur presentandosi ogni anno con una nuova canzone. Per I jalisse si tratta del 27° no consecutivo e, anche quest’anno, il duo ha voluto dichiarare tutta la sua amarezza e delusione per l’esclusione.

Jalisse, che succede dopo L'isola dei famosi 2023?/ "Ci riproveremo ancora, a Sanremo..."

I Jalisse con un post su Instagram hanno reagito all’esclusione dal Festival di Sanremo 2024 rivelando: “27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti” seguito da una serie di hashtag #artigianidellamusica #maimollare #passioneperlamusica #conarcoefrecce #fiumidiparole #eurovisionsongcontest #sanremo #27 #lavoro #jalisse #costanza #sorriso. Mai come quest’anno però i due sono in buona compagnia, infatti tra l’elenco degli esclusi a Sanremo figurano Arisa, Michele Bravi, Marcella Bella e tanti altri.

Jalisse, che succede dopo L'isola dei famosi 2023?/ "Ci riproveremo ancora, a Sanremo..."

I Jalisse delusi da Amadeus, non parteciperanno al Festival di Sanremo 2024: “27 No”

I Jalisse dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole sono stati sempre ostracizzati e non hanno più calcato il palco dell’Ariston. I motivi non sono chiari, considerando che in questi 27 anni al kermesse hanno partecipato anche artisti non troppo in auge né campioni di vendite e ascolti. La coppia, in una recente intervista a tal proposito aveva dichiarato che dopo la vittoria hanno passato anni difficili: “Ci gettarono addosso fango su fango. Quell’accusa era stata mossa dalla stampa, ma era totalmente infondata. Essendo editori di noi stessi, possiamo garantire che non siamo mai stati denunciati o citati per plagio. Siamo stati sempre attaccati in modo negativo. Nel 1998 dovevamo ripresentarci a Sanremo, ma i giornali titolarono che il Festival non ci voleva più.”

Jalisse, che succede dopo L'isola dei famosi 2023?/ "Ci riproveremo ancora, a Sanremo..."

Spariti dal piccolo schermo negli anni scorsi i Jalisse sono ritornati nel 2018 partecipando al programma Ora o Mai Più da Amadeus. E proprio nel conduttore del Festival di Sanremo la coppia riponeva le speranze per partecipare nuovamente. Il conduttore ravennate li ha voluti sul palco dell’ Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ma non li ha scelti per quello più prestigioso. All’Arena di Verona Alessandra Drusian e Fabio Ricci dissero: “Ovviamente presenteremo anche quest’anno la nostra canzone per partecipare al Festival di Sanremo. Ci farebbe un piacere immenso tornare a Sanremo, speriamo che possa essere la volta buona con la canzone giusta.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA