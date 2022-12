Jalisse, esclusi da Sanremo 2023/ “26 no, ma non ci fermiamo”

Jalisse non saranno a Sanremo 2023

I Jalisse esclusi per la ventiseiesima volta consecutiva dal Festival di Sanremo. Ieri, domenica 4 dicembre, Amadeus ha annunciato i nomi dei 22 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023. Ancora una volta i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian non fanno parte del cast della kermesse musicale. “26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!”, hanno scritto su Instagram. Intanto stanno promuovendo il nuovo singolo natalizio “Noi l’unica salvezza”. Lo scorso anno avevano scritto una lettera al direttore artistico e conduttore del Festival: “Non è un attacco o una polemica contro Amadeus ma ci avrebbe veramente fatto piacere poter calcare il palco di Sanremo, dopo 25 anni dalla vittoria. Poteva essere il coronamento di un sogno; non è una polemica che abbiamo voluto alzare, solo una richiesta di chiarimento. Noi continuiamo a sognare”.

Jalisse: la vittoria a Sanremo 1997 con “Fiumi di parole”

I Jalisse hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone “Fiumi di parole”. Poi la conseguente partecipazione all’Eurovision Song Contest di Dublino, dove si classificarono quarti. Nonostante la vittoria, la loro carriera non decollò mai e i coniugi Ricci non sono più tornati sul palco dell’Ariston. “Fiumi di parole ogni anno al Festival viene citata. Questa volta Fedez e Francesca Michielin, che ringraziamo ancora, l’hanno inserita nel loro medley, quindi che piaccia o no ancora siamo ricordati”, aveva detto lo scorso anno Alessandra Drusian sul Corriere della Sera. Nel 2021 i Balisse avevano anche scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gli aveva risposto: “Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra email e mi incarica di ringraziarvi per le Vostre cordiali espressioni di stima indirizzategli, e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite”.

