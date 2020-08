Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian/ “Una rosa blu” per provare a vincere il talent Ora o mai più

I Jalisse continuano ad essere i concorrenti più in vista di Ora o mai più, soprattutto in vista della finale che si terrà questo pomeriggio. Il duo artistico si impegnerà in Una rosa blu nella prima manche, come sempre al fianco del coach Michele Zarrillo. Anche in questo caso i due concorrenti riusciranno ad ottenere un sesto posto, grazie ai 49 punti assegnati dalla giuria. “Secondo me hanno iniziato in una maniera e hanno finito in un’altra”, dirà Masini, “secondo me ha fatto un grande lavoro Michele”, prima di rivelare di aver assegnato un 7 alla performance. La Berti invece darà un 8 sia per la voce della cantante, sia per il collega Zarrillo, ai suoi occhi “Insuperabile in questa canzone”. In disaccordo invece Marcella Bella, che troverà l’esibizione sottotono rispetto a quella precedente. Per questo il suo voto sarà solo un 6. Infine un 7 da parte di Red Canzian, un 6 da Patty Pravo e un 7 da Loredana Bertè. Per finire un 8 da Fausto Leali. Nella seconda manche, i Jalisse interpreteranno il loro inedito Ora. Con questa performance, marito e moglie riusciranno a ribaltare la situazione e raggiungeranno il primo posto grazie a 60 punti totali. Purtroppo non basterà ad oscurare la rivale Lisa: i Jalisse otterranno solo il secondo posto anche nella classifica generale. Clicca qui per guardare il video dei Jalisse.

Jalisse, così nella terza puntata

I Jalisse sono riusciti finalmente ad emergere nella terza puntata di Ora o mai più: la prima posizione è stato un risultato più che positivo per i due concorrenti. Soprattutto alla luce del testa a testa vissuto con Lisa fin dal debutto del programma. Il merito va alla loro versione de L’elefante e la farfalla, interpretato con il coach Michele Zarrillo nella prima manche. La performance migliore però è legata alla seconda parte dell’appuntamento, quando i Jalisse hanno intonato la canzone Ti sento dei Matia Bazar. Una scelta che alcuni giudici hanno criticato proprio per via dell’ovvio confronto fra la cantante e la band originale. “La canzone è venuta benissimo”, ha detto invece Marco Masini, “lei non deve diventare la cantante dei Matia Bazar”. 85 punti nella classifica parziale e tre nove da parte di Berti, Fausto Leali e Red Canzian.

Video, “Ora”





© RIPRODUZIONE RISERVATA