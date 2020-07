Jalisse/ “Non aver paura di chiamarlo amore” li riporta su! (C’è tempo per..)

I Jalisse continuano ad essere amati e seguiti dal pubblico italiano. Ogni volta che la coppia sbarca in tv con la sua musica incanta tutti soprattutto per la voce di lei, Alessandra Drusian. il duo è stato sulla cresta dell’onda anche in pieno lockdown quando hanno organizzato una serie di concerti a casa proprio per tenere compagnia ai fan e al pubblico che da anni, che da quel “Fiume di parole” continuano a seguirli. Proprio i loro seguaci saranno lieti di sapere che tra poco i Jalisse saranno in tv o, meglio, saranno in collegamento dalla propria casa con C’è tempo per, il programma di Rai1 condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Siamo tutti curiosi di ascoltare “Non aver paura di chiamarlo amore”, il loro nuovo singolo che li riporta sulla cresta dell’onda e che, proprio come oggi, permette loro di tornare in tv.

I JALISSE A C’E’ TEMPO PER..

In realtà Alessandra Drusian in tv c’è stata e lo ha fatto in solitaria prendendo parte a Tale e Quale Show di Carlo Conti con un ottimo successo. La sua voce è riuscita ad arrivare sulle note più alte da Anna Oxa a Celine Dion consapevole del fatto che il successo non manca e che sono tante le ospitate che prima del Covid avevano in programma. E l’amore? Inutile dire che quello con Fabio è un lungo sodalizio artistico e familiare e lei stessa a Ilgazzettino.it ha spiegato in un’intervista: “Lui è l’artista, io sono la ragioniera. Lui mi trascina, è sempre stato così. Io sono un diesel, lui va a benzina e corre…Stiamo bene insieme da 26 anni, mai chiedersi cosa c’è dietro. Deve andare avanti tutto naturalmente”.



