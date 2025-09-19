I Jalisse, ospiti a La Volta Buona di Caterina Balivo, hanno confermato la volontà di presentare una canzone per Sanremo 2026.

Ogni Festival di Sanremo, da quasi trent’anni, ha un tormentone tra le righe con due protagonisti indiscussi: i Jalisse. Il duo che riuscì a trionfare nella kermesse con ‘Fiumi di parole’ tenta invano di accedere nuovamente all’Ariston passando per la porta principale ma, da 29 anni, ogni tentativo si tramuta puntualmente in un nulla di fatto. Loro, che vivono di musica e che di certo non scarseggiano di esperienza e tenacia nel settore, ovviamente non demordono come testimoniato dalle dichiarazioni sibilline di oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Poche parole ma nette, incisive: “Se siamo pronti per Sanremo 2026? Direi proprio di sì, ovvio, noi dobbiamo portare avanti questa cosa…”. Le parole dei Jalisse confermano la volontà di tentare anche per la prossima edizione di prendere parte alla rosa dei big. Lo spettro di un altro rifiuto non è certo un problema ma ovviamente resta una possibilità da mettere in conto.

Caterina Balivo ha tentato di indagare ulteriormente sulla possibile partecipazione dei Jalisse a Sanremo 2026. Il duo non si è sbilanciato, anche per questioni discografiche: “Presenteremo una canzone, la musica è già pronta; dobbiamo giusto rifinire un po’ di situazioni ma ci siamo… Non possiamo dire altro però!”. Tra gli ospiti de La Volta Buona c’era anche Antonella Elia che, per gli scaramantici, è incappata in una simpatica gaffe: “Li hanno presi, ci sono arrivati”, presto arriva però la correzione tra le risate generali: “Non avevo capito, scusate…”. Insomma, speriamo che il simpatico siparietto con protagonista la showgirl porti fortuna ai Jalisse per Sanremo 2026.