Jalisse, tra i bocciati al Festival di Sanremo 2024/ “27 no! Ti rialzi, togliendo la polvere, e…”

Jalisse sono fuori dalla gara dei Big di Sanremo 2024: la reaction a mezzo stampa

Sono tra i grandi esclusi al Festival di Sanremo 2024, i Jalisse, che non nascondono la delusione provata per l’ennesima bocciatura sanremese. L’occasione dello sfogo per i Jalisse, che non sono confermati all’annuncio dei primi 27 tra i 30 Big concorrenti ammessi per il Festival della canzone, é un’intervista rilasciata tra le pagine di Il tempo.

«Nessuna polemica, riproveremo l’anno prossimo», é in sintesi il messaggio che rilascia la formazione musicale storica di “Fiumi di parole”, in una reaction a caldo all’esclusione dal Festival.”Siamo sempre con la musica e con sportività -aggiunge lo storico gruppo, che segna la storia della musica made in Italy e non ha una reazione avversa né intende avviare una polemica, rispetto alla scelta della Commissione sanremese facente capo ad Amadeus-…le polemiche non ci sono mai piaciute. Come tutti gli anni presentiamo un nostro brano per il Festival, lo abbiamo fatto anche quest’anno vedendo peraltro la grande attenzione che c’è da parte del pubblico e dei media nei nostri confronti”.

Sanremo 2024: Jalisse salgono a quota 27 bocciature festivaliere

Tuttavia, i Jalisse non nascondono la delusione nutrita per la mancata promozione al Festival di Sanremo 2024: “Avendo visto che la nostra proposta anche stavolta non è passata e con estrema serenità ci sembrava giusto dare un nostro commento al pubblico -ammettono-. Siamo come uno sportivo, come chiunque presenti un proprio progetto di lavoro nel quale crede, alla fine dopo una caduta ci si deve sempre rialzare. Forza della famiglia e passione nel nostro lavoro sono le cose che ci fanno andare avanti sempre con estrema serenità».

Per i Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian già vincitori del Festival nel ’97 con Fiumi di parole, giunge l’ennesima bocciatura festivaliera, e il gruppo sale, quindi, a quota 27 bocciature. «27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti», é il monito dei grandi esclusi, oltre al grande assente, LDA, fuori dalla rosa dei Big di Sanremo 2024.











