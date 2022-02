Jamal Edwards, morto il 31enne imprenditore e star di Youtube/ “Un addio improvviso”

Grave lutto nel mondo delle webstar: è morto Jamal Edwards, imprenditore nonché stella di Youtube. Il ragazzo aveva solo 31 anni e a inizio del mese in corso, febbraio 2022, aveva partecipato ai Brit Awards. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, non sono state rese note le cause del decesso, ma la morte è stata confermata dalla sua società. Jamal Edwards era originario della Gran Bretagna, e come detto sopra era molto attivo sul sito di Youtube, dove ogni giorno si pubblicano milioni di video. Stando a quanto fatto sapere dalla mamma dell’artista, la cantante Brenda Edwards, il figlio è morto nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio, a seguito di una malattia improvvisa, spiegando che la «famiglia è completamente devastata».

Una perdita devastante anche per il mondo della musica visto che Jamal Edwards, attraverso la sua piattaforma di musica urbana online, realizzata quando lo stesso era solo un adolescente, ha contribuito a lanciare numerosi artisti come Ed Sheeran, ma anche Dave e Skepta. L’imprenditore era nato a Luton 31 anni fa, e come scrive il quotidiano di via Solferino è stato “un pioniere della musica rap e grime britannica”.

JAMAL EDWARDS, ERA L’AMBASCIATORE DI PRINCE’S TRUST

Inoltre, era una figura molto attiva nel mondo della beneficenza, e Prince’s Trust, ente giovanile gestito dal Principe di Galles che aiuta i giovani a creare le proprie aziende, lo aveva nominato ambasciatore. Come detto sopra, aveva preso parte ai Brit Awards, i premi britannici per la musica, soltanto pochi giorni fa, mentre sabato scorso, poche ore prima di morire, si era esibito come dj.

Ovviamente la sua prematura dipartita ha sconvolto la scena musica, soprattutto quella britannica: “Oggi ero sul set quando – le parole dell’attore e regista Adam Deacon, suo amico, attraverso Twitter -:mi è arrivata la tragica notizia della scomparsa del mio grande amico Jamal Edwards e sono ho sinceramente il cuore spezzato. Jamal era uno degli uomini più cari, concreti e umili che io abbia mai incontrato in questo settore. Ciò che ha raggiunto nella vita è sempre stata un’ispirazione ed è stato davvero notevole”.

