James Bond, chi è il nuovo agente 007?/ Da Aaron Taylor-Johnson a Idris Elba: tutte le ipotesi

James Bond, chi è il nuovo agente 007: Aaron Taylor-Johnson tra i più quotati

Cresce l’attesa per il nuovo film di James Bond, l’agente segreto britannico più celebre del cinema. 007 è pronto a tornare sul grande schermo con nuove avventure, ma il nuovo capitolo della saga deve ancora essere scritto e girato. Anche perché è necessario trovare il perfetto sostituto di Daniel Craig, colui che ha interpretato la spia nel corso degli ultimi anni. Come riporta SkyTg24, in rete e tra i media internazionali è già partito il toto-nomi per il casting per il nuovo James Bond, che comprende volti più o meno noti del mondo del cinema e della televisione.

Eliminati Grande Fratello 2024, chi esce prima della finale?/ A rischio Simona, Alessio, Federico: pronostico

Uno dei più quotati è sicuramente Aaron Taylor-Johnson: il Sun ha addirittura affermato che sarebbe in procinto di firmare il contratto, ma nulla è ancora ufficiale. Si parla anche di Jonathan Bailey e di Leo Woodall, giovane attore che ha recitato in The White Lotus. Tra i nomi spicca anche quello di Barry Keoghan, così come quello del giovane attore 27enne Paul Mescal. In rete circola anche il nome di Callum Turner, attore 33enne che ha recitato nella serie Animali fantastici, e dell’attore australiano Jacob Elordi, celebre per la serie tv Euphoria.

Alien: Romulus, pubblicato il primo teaser trailer/ Video: cosa narrerà il nuovo film della saga?

James Bond, chi sarà il nuovo 007: il toto-nomi tra fantasie e speranze del web

Il casting per James Bond è fitto di nomi più o meno famosi del cinema e della televisione. Chi sarà il nuovo agente 007 che presto tornerà nelle sale? Il nuovo volto della spia britannica, stando al toto-nomi, potrebbe essere l’attore 38enne di The White Lotus Theo James, ma anche il celebre Liam Hemsworth e il volto americano Andrew Garfield, così come Chiwetel Ejiofor. In rete impazza anche il nome di Harry Stiles, ex membro degli One Direction, che dopo aver avviato con successo la carriera da solista potrebbe ora sbarcare al cinema nei panni di Bond.

Greta Rossetti in crisi al Grande Fratello 2024/ "Vittorio Menozzi? Ci sarà sempre nella mia vita"

Ma sono tanti i nomi per il dopo Daniel Craig: da Nicholas Hoult a Tom Hopper, da Dev Petel a Idris Elba, ma anche Luke Evans, Tom Holland, Tom Hardy, Robert Pattinson, Henry William Dalgliesh Cavill, John Boyega, Daniel Kaluuya e Cillian Murphy, quest’ultimo famoso per Peaky Blinders e reduce dal successo di Oppenheimer. Nomi e volti più o meno attendibili e frutto, soprattutto, delle speranze e fantasie dei fan in rete. Al momento, però, vige l’assoluto riserbo sul nuovo protagonista della saga.











© RIPRODUZIONE RISERVATA