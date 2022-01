James Casella/ Il padre Giucas: “non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei”

James Casella è il figlio di Giucas nato da una relazione con Carol Torr. Classe 1987, James è stato un figlio non voluto come più volte ha raccontato proprio il famoso illusionista attualmente impegnato nella casa del Grande Fratello Vip. Giucas però ad un certo punto della sua vita ha deciso di riconoscere il figlio grazie anche al consiglio dell’amico Pippo Baudo. “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei – ha dichiarato Giucas Casella -. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”.

Sta di fatto che poco dopo Giucas ha cambiato idea: “mi sono confidato con Pippo Baudo che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato così. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ne ho richiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui, facendogli contemporaneamente da mamma e da papà”.

James Casella e il rapporto col padre Giucas e la madre Carol

James Casella è nato dall’amore tra Giucas Casella e la modella Carol Torr. L’illusionista inizialmente non voleva riconoscere il figlio, ma poi ha cambiato idea prendendosi cura del figlio e facendo il duplice ruolo di madre e padre. Tra Giucas e Carol però i rapporti non sono stati sempre idilliaci e in diverse occasioni la modella ha puntato il dito contro l’illusionista per come è stato il suo rapporto col figlio. Giucas dal canto suo si è difeso a gran voce dicendo: “ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesti di vederlo di più e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”.

Non solo, Carol ospite di Barbara d’Urso ha precisato: “è stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l’avremmo cresciuto insieme”.



