James Casella, lettera al papà Giucas/ “Mi dato un nome quando non l’avevo, grazie!”

Per Giucas Casella c’è una bellissima sorpresa nel corso della 42esima puntata del Grande Fratello Vip. Arriva infatti una lettera dal figlio James. Bastano le prime parole per far scoppiare Giucas Casella in lacrime. Questo il contenuto della lettera di James Casella per suo padre: “Ciao papà, ti scrivo perché mi manchi ma anche per dirti che sono molto orgoglioso di te, di quello che fai e di quello che sei. Sei stato giovane tra i giovani, hai dimostrato insieme che l’anagrafe non ha barriere, che le persone comunicano se hanno qualcosa da dire o dare. Hai dimostrato di saper stare tra la gente, di farti voler bene dalle persone perché è venuta fuori la bella persona che sei: semplice e piena di valori. Non smetterò mai di dirti grazie per quello che hai fatto per me e per quello che sono, per i tuoi sacrifici, per gli insegnamenti, per l’onestà e la generosità che ti contraddistingue e anche per tutte le volte che sei stato severo quando è stato necessario esserlo.” E conclude: “Grazie di essere il padre che sei, l’uomo che mi ha dato un nome quando non ce l’avevo e che mi ha protetto dal primo istante del mio esistere.”

