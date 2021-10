James Casella scrive una lettera al padre Giucas/ “Sono fiero di te, sei speciale”

Bellissima sorpresa per Giucas Casella nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021. Arriva per lui una toccante lettera scritta dal figlio James, in cui il ragazzo ribadisce tutta la stima e l’affetto nei suoi confronti. La lettera recita: “Caro papà, sono fiero e orgoglioso di te e del percorso bellissimo che stai facendo. Mi sorprendi e mi fai sorridere tutte le volte che t8i guardo e stai dimostrando di essere la grande persona che sei, il papà speciale che io conosco, quel padre che mi ha cresciuto con amore, quel padre che vorrei essere tanto io per mio figlio. Noi stiamo tutti bene e ti sosteniamo costantemente, continua così: divertiti e facci divertire.” Giucas scoppia in lacrime, palesando a tutti la grande emozione e l’orgoglio che prova per suo figlio: “Ti amo James, sei il mio orgoglio”, dice in diretta piangendo e ringraziando il suo splendido figlio per questo bellissimo regalo.

