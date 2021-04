James Charles, foto hot a follower minorenni/ YouTube sospende i pagamenti

Il noto beauty influencer James Charles è il protagonista di una vicenda che sta facendo molto discutere. Il 22enne, noto per i suoi video tutorial su Youtube, è stato accusato di aver inviato in chat private foto e messaggi hot a utenti minorenni. Stando a quanto fa sapere la BBC, e riporta Il Fattoquotidiano, YouTube avrebbe già deciso di interrompere i pagamenti a suoi favore della pubblicità legata al suo canale, cosa non da poco visto che il canale in questione conta oltre 25,5 milioni di iscritti. Dopo le accuse di un primo minorenne, altri minori hanno sporto denuncia contro James Charles, uno in particolare ha poi pubblicato anche alcuni screenshot della conversazione. Ad inizio di aprile, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla delicata vicenda.

James Charles rompe il silenzio: “Ho sbagliato”

In un video di 14 minuti intitolato “Mi ritengo responsabile“, James Charles ha esordito: “Sono conscio delle mie azioni e sono sbagliate“. Così ha continuato: “Queste conversazioni non sarebbero mai dovute accadere“. Charles si è dunque scusato, ammettendo di aver sbagliato nel non verificare la reale età delle persone alla quali ha mandato i messaggi in questione sui social media. “Da quando ho pubblicato quel video, molte altre persone si sono fatte avanti con una serie di storie fuorvianti e false accuse – ha proseguito -. Il mio team legale ha iniziato a prendere provvedimenti contro coloro che hanno diffuso disinformazione e/o creato storie completamente false”, ha ammesso.

