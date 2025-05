Lutto nel mondo del cinema, è morto James Foley, regista americano con una lunghissima carriera alle spalle fra serie tv e film di grande successo. Come ricorda il Corriere della Sera attraverso il suo portale online, nel corso dei 30 anni in cui ha lavorato in quel di Hollywood, ha potuto girare con attori del calibro di Sean Penn, Al Pacino, ma anche Mark Wahlberg e persino Madonna, avendo diretto anche dei videoclip musicali.

James Foley aveva 71 anni e stando a quanto fatto sapere dal suo agente, il regista si è spento nel sonno all’inizio di questa settimana nella sua abitazione di Los Angeles, malato da tempo di tumore al cervello, un male incurabile che l’ha piano piano spento fino al decesso di queste ore. Originario di New York, precisamente del quartiere di Brooklyn, fin da giovane si era appassionato di cinema ed aveva così deciso di studiare alla New York University per poi trasferirsi a Los Angeles, la culla del cinema mondiale.

JAMES FOLEY, LA COLLABORAZIONE CON MADONNA E IL FLOP

Il suo primo lavoro era giunto a 29 anni, nel 1984, quando aveva girato Amare con Rabbia, dopo di che aveva curato il videoclip di Madonna, Dress You Up, una collaborazione che aveva dato il via ad una lunga liason con la regina del pop, tenendo conto che dietro ai video musicali di Papa don’t preach, ma anche Live to tell, The look of love e True blue, vi era proprio lo stesso James Foley, così come al film Who’s that girl uscito nel 1987, una delle ultime interpretazioni per il grande schermo della signora Ciccone.

Quella pellicola fu però un vero e proprio flop al botteghino e segnò quasi uno spartiacque per lo stesso regista di Brooklyn visto che durante una intervista James Foley ricordò che l’esperienza “fu scioccante”, e lo fece seriamente meditare di abbandonare la scena.

Fortunatamente non fu così visto che nel suo film successivo girò con due giganti del cinema americana, all’epoca due talenti in erba, come Sean Penn e Christopher Walken “A distanza ravvicinata”, dopo di che fu la volta di “Più tardi al buio” ma anche di un episodio della serie tv che terrorizzò gli italiani, Twin Peaks. Nel 1992 un altro capolavoro, Americani, con Al Pacino (che ottenne anche la nominatio all’Oscar) ma anche Ed Harris, Kevin Spacey, Alec Baldwin e molti altri. Fu un film di enorme successo che portò Foley e Al Pacino a lavorare nuovamente insieme tre anni più tardi, nel 1995, in Un giorno da ricordare.

JAMES FOLEY, I SUOI ULTIMI LAVORI E LA SUA ULTIMA INTERVISTA

L’anno seguente il regista lavorò invece con Reese Witherspoon e Mark Wahlberg in “Paura”, una pellicola che non ebbe un grandissimo riscontro ma che ebbe il merito di dare il là alle carriere dei due suddetti, oggi fra gli attori più richiesti. James Foley continuò a girare moltissimi film fino al 2007 lavorando con Gene Hackmann, morto pochi mesi, ma anche Rachel Weisz, Andy Garcia, Dustin Hoffman, Halley Berry e Bruce Willis, fino a che non decise di prendersi una pausa dopo Perfect Stranger, un’esperienza che lo segnò: “Da quel momento è come se mi fossi ritirato”, confessò qualche anno fa.

Decise quindi di concentrarsi sulle serie tv, fra cui la direzione di House of Cards, serie tv cult di Sky e Netflix. Fece infine di fare ritorno ad Hollywood girando Cinquanta sfumature di rosso e di nero, tratti dal libro dei record, dopo di che appese la cinepresa al chiodo. Durante una delle ultime interviste, rilasciate nel 2017, James Foley sottolineò di aver sempre fatto ciò che gli diceva l’istinto, sia nel bene e nel male, e proprio per questo non ha avuto mai rimpianti in carriera.