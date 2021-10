James Michael Tyler, morto l’attore di “Friends”/ Soffriva di tumore alla prostata

L’attore James Michael Tyler, noto per aver interpretato Gunther il proprietario del Central Perk nella serie “Friends”, è morto domenica 24 ottobre all’età di 59 anni. “Il mondo lo ha conosciuto come Gunther, il settimo amico di Friends, ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito”, ha detto Toni Benson, il suo agente. Da quanto si apprende Tyler è morto nella sua abitazione di Los Angeles per un cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato nel 2018. L’attore aveva reso nota la sua malattia qualche tempo fa, quando non aveva potuto partecipare, se non con un collegamento a distanza, alla reunion del cast di “Friends” dello scorso 27 maggio. “Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato, che si era diffuso alle mie ossa. Ho avuto a che fare con quella diagnosi per quasi tre anni… È la fase 4. Cancro in fase avanzata. Quindi alla fine, sai, probabilmente mi prenderà”, aveva raccontato a giugno nel programma televisivo Today.

James Michael Tyler: il successo di Gunther in “Friends”

James Michael Tyler era nato nel 1962 a Greenwood, nello stato del Mississippi. La sua carriera nel cinema era cominciata nel 1988, quando aveva lavorato come assistente alla regia nel film “L’ombra di mille soli” di Roland Joffé. L’attore aveva fatto delle brevi apparizioni in alcune serie tv degli anni 90 prima di essere scelto come personaggio di sfondo in alcuni episodi della prima stagione di “Friends” nel 1994. Successivamente ne è diventato la guest star più ricorrente per tutta la durata della serie (fino al 2004). Gunther non era solo il proprietario del Central Perk, il locale in cui il gruppo di amici si ritrovava quotidianamente, ma era anche innamorato (non corrisposto) di Rachel, il personaggio interpretato da Jennifer Aniston. “Friend non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo spettacolo e a tutte le nostre vite. Ci mancherai tantissimo James Michael Tyler”, ha scritto la Aniston su Instagram, condividendo il video della scena in cui Gunther dichiara il suo amore a Rachel.

