James Rodriguez al Milan?/ Calciomercato, Mendes lo offre ai rossoneri: si può fare

JAMES RODRIGUEZ AL MILAN? OFFERTO IL COLOMBIANO

James Rodriguez è un nome che ritorna ciclicamente sul calciomercato. L’ultima indiscrezione, che arriva dalla Colombia, riguarda il Milan: come noto i rossoneri hanno appena perso Hakan Calhanoglu, accasatosi a parametro zero all’Inter, e devono sostituirlo. Tra i nomi che sono stati fatti e che la società starebbe seguendo – abbiamo parlato di Dani Ceballos e Hakim Ziyech – ci sarebbe anche quello di James: sembrava vicino al Napoli quando Carlo Ancelotti lo aveva chiesto al suo presidente, oggi gioca nell’Everton con cui ha chiuso, come tutto il club, una stagione in chiaroscuro (partito alla grande, si è via via spento).

Ora, dalla sponda blu della Mersey potrebbe andarsene dopo un solo anno perché il già citato Ancelotti, che possiamo considerare una sorta di mentore, è tornato al Real Madrid. Anche per questo motivo si dice che lo stesso James possa intraprendere lo stesso percorso, riunendosi al tecnico emiliano; intanto però Jorge Mendes, che ne cura gli interessi, si sarebbe già messo al lavoro per provare a portarlo al Milan. Un affare di calciomercato che si può considerare possibile, ma dovranno essere soddisfatti alcuni parametri.

COSA SERVE PER JAMES RODRIGUEZ AL MILAN

Intanto, per portare James Rodriguez al Milan è necessario che il colombiano decida di abbassarsi lo stipendio: al momento guadagna troppo per le casse rossonere, per cui appare difficile pensare che Paolo Maldini se lo metta in casa accettandone l’attuale ingaggio dopo aver fatto (e vinto) braccio di ferro su Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Poi, è possibile che debba essere operata un’altra cessione: in questo caso il nome caldo sarebbe quello di Rafael Leao, se non altro perché condivide con James il procuratore e dunque Mendes potrebbe portare avanti le due operazioni in sincronia. A quel punto, il prezzo del cartellino non sarebbe impossibile: l’Everton, con cui il calciatore ha un altro anno di contratto più un opzione per il terzo, lo aveva prelevato a parametro zero e potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Da vedere però se dal punto di vista tecnico e tattico James Rodriguez possa servire a Stefano Pioli, e bisognerà anche valutare quale sia la sua condizione; la sensazione, dopo quel favoloso Mondiale 2014, è che il colombiano sia “rientrato” nella norma per dirla così, non riuscendo mai a fare il salto di qualità in una big pur avendo stagioni tutto sommato non negative. Il Milan ci pensa: Calhanoglu andrà sostituito, James Rodriguez può essere un nome interessante.

