James Rodriguez al Napoli?/ Dalla Colombia: “È fatta: accordo con il Real Madrid”

James Rodriguez al Napoli, importanti aggiornamenti sulla trattativa con il Real Madrid per il fuoriclasse. Secondo quanto riporta la stampa colombiana, gli azzurri hanno chiuso l’operazione: ESPN non ha alcun tipo di dubbio, il fantasista sarà un nuovo calciatore per Carlo Ancelotti. Per il momento non sono giunte conferme dal club, ma le sensazioni sono positive: Aurelio de Laurentiis è pronto a piazzare il colpo dopo Di Lorenzo e l’ex Monaco potrebbe infiammare la piazza partenopea. Non riscattato dal Bayern Monaco, James è fuori dal progetto di Zinedine Zidane al Real Madrid: l’operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Il Corriere dello Sport sottolinea che c’è la volontà dei club coinvolti di trovare un’intesa, la svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

JAMES RODRIGUEZ-NAPOLI, E’ FATTA?

Dopo le trattative per Kostas Manolas e Hirving Lozano, sono attese novità degne di nota sul fronte James Rodriguez-Napoli, con l’ex agente Bruno Carpeggiani che ha commentato ai microfoni di Tutto Napoli: «Parliamo di un gran giocatore e per il Napoli sarebbe un gran colpo. Ancelotti spinge per averlo? Lo aveva già richiesto al Bayern Monaco perché crede in lui. Vedremo come lo utilizzerà, di sicuro il Napoli si ritroverà in rosa un giocatore top, un talento purissimo». Ed evidenzia: «Dove può giocare? Quando l’ho conosciuto, da ragazzino, era un dieci classico. Ma ha la tecnica e la struttura fisica per fare anche la seconda punta o tutti gli altri ruoli sulla trequarti. Il suo mancino lo conoscono tutti, con quel piede è capace di fare qualsiasi cosa. Negli anni ha avuto un’evoluzione importante». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA