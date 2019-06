James Rodriguez al Napoli?/ Scende in campo Ancelotti: c’è anche la Juventus

James Rodriguez al Napoli, si infiamma il mercato partenopeo. Dopo aver chiuso l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli, la dirigenza azzurra è al lavoro per consegnare nuovi rinforzi a mister Carlo Ancelotti. Sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli c’è Jordan Veretout della Fiorentina per il centrocampo, ma non solo: il sogno di Aurelio de Laurentiis si chiama James Rodriguez, fantasista colombiano di rientro al Real Madrid dopo l’esperienza in Bundesliga con il Bayern Monaco. Il classe 1991 cresciuto nel settore giovanile dell’Envigado ha raccolto 7 reti e 4 assist in 20 presenze con i bavaresi ed è pronto per vivere una nuova avventura: secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbe sceso in campo direttamente Ancelotti contattando il procuratore Jorge Mendes. Il super agente portoghese ha aperto a un trasferimento al San Paolo del trequartista, che vanta un ottimo rapporto con il mister di Reggiolo.

JAMES RODRIGUEZ NAPOLI: DA BATTERE LA JUVENTUS DI CR7

James Rodriguez ha dato l’ok al possibile trasferimento al Napoli, ma ora la dirigenza azzurra deve trovare l’accordo con il Real Madrid: i blancos chiedono 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex Monaco, partenopei al lavoro per limare la cifra. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il giornalista Paolo Del Genio ha spiegato: «Una persona mi aveva spiegato tutto il progetto, molto credibile, che c’è dietro l’eventuale arrivo di James Rodriguez. E’ una situazione tutt’altro che inverosimile per come mi era stata spiegata. Poi non se n’è parlato per un po’ di tempo, ma so che Ancelotti lo stima, ovviamente, visto il talento che ha. Se arrivasse a Napoli sarebbe davvero un colpo eccezionale», riporta Tuttonapoli. Da battere però la concorrenza della Juventus, che potrebbe portare a termine lo scambio Icardi-Dybala con l’Inter: Cristiano Ronaldo è un grande amico di James e si è trovato molto bene al suo fianco al Bernabeu. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

