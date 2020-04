James Rodriguez alla Juventus?/ Calciomercato, lo sponsor è Cristiano Ronaldo

James Rodriguez potrebbe essere un altro colpo di calciomercato della Juventus? La voce arriva da As, e dunque dalla Spagna: il talento colombiano sembrerebbe essere entrato nei piani della società bianconera che, lo abbiamo detto in più occasioni, sta valutando con attenzione la situazione del suo centrocampo. Partiamo proprio da qui: le ultime notizie ci dicono di come Miralem Pjanic, che solo a giugno-luglio era considerato il punto focale del gioco bianconero (stando alle parole di Maurizio Sarri) non sia più intoccabile, anzi possa essere il sacrificato di lusso per arrivare a qualche altro giocatore o semplicemente per incassare denaro liquido. Con l’addio del bosniaco si aprirebbe un altro spazio: Aaron Ramsey e Adrien Rabiot dovrebbero avere almeno un’altra stagione in bianconero, mentre sono in corso le valutazioni su Sami Khedira – che comunque potrebbe onorare il contratto – e Blaise Matuidi. Chiaro però che un giocatore di qualità e che sia in grado di impostare la manovra sarà necessario.

Ecco allora che nel quadro entra James Rodriguez. Che chiaramente non è un regista basso e nemmeno una mezzala di ruolo, ma può adattarsi a fare l’interno offensivo avendo anche compiti di raccordo tra i reparti. Il playmaker servirà comunque, la Juventus sta lavorando anche su questo (si veda l’interesse per Sandro Tonali) ma intanto l’idea di Sarri è quella di aumentare i giocatori con piedi buoni nel settore nevralgico, in modo che la manovra e il possesso palla siano più fluidi e si possano sfruttare nel migliore dei modi gli attaccanti, altrimenti costretti ad abbassarsi troppo per creare in prima persona. James nel Real Madrid ha sempre meno spazio, quest’anno di fatto non si è mai visto perché Zinedine Zidane lo ha considerato fuori dal progetto fin dall’estate. Ricorderete infatti il lungo tira e molla con il Napoli e l’inserimento dell’Atletico Madrid: l’accordo non è stato raggiunto e il colombiano è rimasto nella capitale spagnola, sapendo comunque di essere un pesce fuor d’acqua ma pronto a riscattarsi in vista del 2020-2021.

JAMES RODRIGUEZ ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, POTREBBE ESSERCI LA FILA

Ora, la nuova stagione è dietro l’angolo – Coronavirus permettendo: l’appena citato Napoli resta sulle tracce di James perché l’interesse non può essere svanito in un anno, ma adesso che il prezzo del cartellino si è inevitabilmente abbassato il colombiano (miglior giocatore del Mondiale 2014, di tempo ne è passato) diventa un affare per tante squadre che sono convinte di poterlo fare rinascere. Tra cui la Juventus, che operazioni del genere le aveva già portate a compimento: proprio Khedira, arrivato dal Real Madrid, ha avuto una sorta di seconda giovinezza con la maglia bianconera e, tornando indietro negli anni, si potrebbe parlare di Edgar Davids anche se forse le premesse erano diverse. I bianconeri inoltre avrebbero un ottimo sponsor in Cristiano Ronaldo, che con James ha giocato: il portoghese, come già fatto per Matthijs De Ligt, potrebbe consigliare l’acquisto del colombiano e naturalmente il suo parere ha un certo peso…



