James Senese, a 80 anni combatte contro una polmonite: “Situazione delicata”, il Cardarelli conferma il quadro critico del musicista.

James Senese, sassofonista di Pino Daniele, è ricoverato all’Ospedale Cardarelli di Napoli. La corsa al pronto soccorso è avvenuta durante la serata del 24 settembre 2025 e al momento il musicista si trova in terapia intensiva dopo una polmonite grave. Il personale sanitario ha annunciato che le condizioni dell’artista sono al momento piuttosto critiche. Ad approfondire il suo stato di salute è LaPresse, che conferma che Senese è grave in ospedale.

Figlio di un soldato afroamericano e di una donna napoletana, è cresciuto a Milano e sin da piccolo si è appassionato di musica unendo nella sua arte le contaminazioni culturali che gli scorrono nel sangue. La sua carriera inizia verso gli anni ’60, quando entra a far parte della band di Mario Musella, gli Showman. Nel corso degli anni fonda il gruppo ‘Napoli Centrale‘ che lo porta a diventare sempre più famoso. L’apice della sua carriera lo raggiunge però con la collaborazione insieme a Pino Daniele. Il suo tocco magico rende il sound unico e firma distintiva della musica del cantante.

James Senese, la brillante carriera e la voglia di rimanere sè stesso

Non tutti sanno che James Senese ha anche recitato nel film “No grazie, il caffè mi rende nervoso“. Qui ha interpretato proprio sè stesso. A maggio 2025, la sua ultima opera, il disco Chesta nun è ‘a Terra mia, dove ancora una volta osa uscire dagli schemi allontanandosi dai dettami discografici odierni. Del resto, lui ha sempre cercato di rimanere coerente a sè stesso: “Quello che il sistema della musica chiede oggi a me non interessa proprio“, aveva detto, “Mezzo secolo a costruirmi come artista e adesso dovrei fare quello che chiedono? Mai, nun se ne parla proprio“. Il mondo della musica, già piegato in due per la morte improvvisa di Massimo Pacciani, resta in ansia per le condizioni di salute del sassofonista.