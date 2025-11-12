“Vendo i ricordi di una vita per combattere il cancro”: James Van Der Beek all’asta i cimeli di Dawson’s Creek.

James Van Der Beek ha deciso di mettere all’asta moltissimi dei cimeli collezionati durante la sua carriera. La decisione è stata presa per un motivo decisamente importante: ha bisogno di un sostegno per pagare le cure contro il cancro. A riportarlo è il New York Post che ha raccontato come l’attore di Dawson’s Creek abbia messo tanti oggetti della serie all’asta, come per esempio la collanina regalata a Joey e alla storica camicia di flanella che aveva indossato in tante puntate.

Attualmente il 48enne ha dato il via ad una collaborazione con Propstore, grazie alla quale i fan possono comprare gli oggetti messi in vendita. Più precisamente, l’asta si terrà nei giorni tra il 5 e il 7 dicembre 2025. Chiaramente tutto il ricavato andrà a sostenere le cure mediche di James Van Der Beek che da tempo ha palesato la sua lotta contro il cancro. Lo scorso anno, infatti, l’attore ha svelato di avere un tumore al terzo stadio al colon.

James Van Der Beek commuove i fan: “È arrivato il momento di vendere i miei ricordi…”

James Van Der Beek ha messo all’asta moltissimi cimeli importanti della sua vita, come la famosa collanina che il personaggio di Dawson regalò a Joey per il ballo di fine anno. Un oggetto che per i fan della serie risulta essere estremamente di valore, e che al momento potrebbe arrivare ad essere venduto fino ai 52.800 dollari. Non solo, anche la camicia che indossava nell’episodio pilota pare valga molto, addirittura fino a 4000 dollari. Ma gli oggetti in vendita sono tanti, e appartengono tutti all’amatissima serie che ha chiuso i battenti nel 2003.

“Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con tutti i recenti imprevisti e colpi di scena che la vita mi ha presentato, è chiaro che è arrivato il momento“, ha detto James Van Der Beek, confidando di sentirsi nostalgico nel pensare di separarsi dai suoi cimeli. “è bello poterli offrire tramite l’asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni“.