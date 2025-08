James Van Der Beek, indimenticabile attore di Dawson’s Creek, racconta la sua battaglia contro il tumore.

James Van Der Beek che tutti ricordano come uno dei protagonisti di Dawson’s Creek, lo scorso novembre, in un’intervista rilasciata al magazine People, ha raccontato di avere il cancro al colon retto. Oggi, l’attore torna a parlare della malattia spiegando di non aver mai smesso di lavorare pur sottoponendosi a tutte le cure necessarie. “Non ho voluto smettere di lavorare. È stato bello entrare a far parte del cast. – ha rivelato la star al Today Show – Mi sto divertendo molto, il cast e la produzione sono fantastici e tutti sono davvero talentuosi. La cosa bella è che tra un ciak e l’altro il cancro non esiste e tu devi solo pensare alle tue battute“.

Nel corso dell’intervista rilasciata al Today Show, l’attore ha spiegato di aver deciso di parlarne per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e dei controlli. “Quando qualcuno si avvicina e mi ringrazia, sento di aver fatto bene. I ragazzi che vedo al distributore di benzina, la gente che viene da me al bar, lo apprezzo ogni volta. Sono cose che mi fanno davvero piangere. Quando la gente dice: ‘Mi hanno fatto un controllo, una colonscopia, mi hanno asportato un polipo’. Vorrei solo risparmiare a qualcuno il viaggio che sto facendo io adesso“, ha spiegato l’attore.

James Van Der Beek sul tumore

James Van Der Beek non nasconde di avere momenti di sconforto nel corso della battaglia per poi ritrovare la forza per continuare la propria battaglia. “Avevo 46 anni quando ho ricevuto la diagnosi, ero in forma, mangiavo meglio che potevo, avevo un’ottima salute cardiovascolare. Non c’era motivo per cui avrei potuto pensare di ricevere una diagnosi positiva. Il cancro del colon retto è il secondo tumore più mortale, ma il più curabile se diagnosticato in fase iniziale, il che rende lo screening fondamentale”, ha aggiunto ancora.

L’attore, infine, ha spiegato come convivere con il tumore stravolge totalmente la vita: “Convivere con la malattia è un lavoro a tempo pieno e non è facile. Ho fatto molti cambiamenti nella mia vita dopo la diagnosi, come scoprire la bellezza di prendere le cose un po’ più lentamente e dare priorità al riposo. Per quanto riguarda il cancro in sé, posso dire che sono in viaggio. È un processo. Probabilmente sarà un processo per il resto della mia vita“, ha concluso.

