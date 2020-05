James “Whitey” Bulger, storia vera di Black Mass/ Chi è il boss mafioso di Boston

Pubblicità

Johnny Depp interpreta James Bulger nel film Black Mass – L’ultimo Gangster: uscito nel 2015 per la regia di Scott Cooper, ripercorre la storia del mafioso di Boston scomparso poco meno di due anni fa. Per tutti “Whitey”, Bulger divenne famoso soprattutto negli anni Settanta: all’epoca si era fatto 15 anni di prigione (passando anche da Alcatraz), 10 eno di quelli che inizialmente gli erano stati inizialmente dati per aver rapinato una serie di banche di Rhode Island e Indiana e per il dirottamento di un autotreno. Fu però in seguito che divenne tra i criminali più temuti e ricercati negli Stati Uniti: dopo essersi unito alla gang di Donald Killeen sarebbe riuscito a sottrarre le proprietà al rivale Joe Notarangeli, prendendo possesso di tutta la città di Boston alla guida di quella che sarebbe divenuta celebre come Winter Hill Gang, composta sostanzialmente di irlandesi con qualche infiltrazione italiana.

Pubblicità

LA VERA STORIA DI JAMES BULGER

A metà degli anni Settanta Bulger, avendo fatto piazza pulita dei suoi rivali, iniziò a fare affari con il traffico di stupefacenti e narcotici diventando di fatto il signore della città; negli anni Novanta però le forze dell’ordine di Boston riuscirono a bloccare il suo impero rendendolo un fuggitivo. Avvistato a Londra e in Uruguay nel 2002, fu arrestato nel 2011 dopo 17 anni di latitanza: gli agenti dell’FBI lo trovarono in un appartamento di Santa Monica in compagnia della compagna, di oltre 820 mila dollari in contanti e svariate armi nascoste anche nelle pareti. Condannato su 31 capi d’accusa (tra cui 11 omicidi), Bulger è stato condannato a due ergastoli e cinque anni di carcere; è morto in cella nel carcere federale di Hazelton –Contea di Preston, in Virginia Occidentale – probabilmente ucciso dal compagno di cella, legato alla mafia americana.

Pubblicità

Quanto c’’è di vero nel film Black Mass, riguardo la storia di James Whitey Bulger? Molte cose, ma altre collimano poco. Soprattutto nella figura di John Connolly, l’agente FBI che tramite un accordo con il criminale gli avrebbe permesso di espandere il suo impero: vero che successe questo ma è presumibile che il contatto non sia avvenuto tramite il fratello di Bulger (che era un senatore del Massachusetts), che in seguito avrebbe dichiarato di non sapere nulla della cosa. Ancora, la moglie dell’agente minacciata: la vera signora Marianne Connolly si è separata dal marito già nel 1978 con divorzio avvenuto quattro anni più tardi, e sicuramente non ha vissuto nel quartiere così a lungo. Un altro punto oscuro è quello della collaborazione con l’FBI: nel film, Bulger diventa informatore del Bureau e contribuisce all’arresto dei boss della mafia italiana. E’ successo davvero? Non lo sappiamo con chiarezza: Whitey ha sempre negato qualunque coinvolgimento, sarebbe stato lo stesso Connolly a falsificare la maggior parte delle informazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA