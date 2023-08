Jamie Foxx: la dolce dedica alla sorella/ “Senza di te non sarei qui, sei magica e bellissima”

Jamie Fox e la dolce dedica alla sorella: le sue parole

Jamie Foxx torna sui social dopo una lunga malattia, di cui non ha voluto rivelare l’entità, per fare un augurio a sua sorella. L’attore di Django Unchained, in occasione del suo compleanno, ha scritto alla sorella delle parole al miele per ringraziarla del sostegno dato.

Daniele De Bosis, sfogo commosso dopo Temptation Island 2023/ "Vittoria? 4 anni non si dimenticano così"

“Buon compleanno alla mia bellissima sorella @frequency11“D”… sei magica, sei bellissima, sei la coraggiosa leonessa #leoseason E senza di te non sarei qui… se tu non avessi preso le decisioni che hai preso avrei perso la vita…. Ti voglio bene per sempre e per sempre buon compleanno sorellina” scrive l’attore allegando una serie di foto insieme alla sorella.

Amici 22, Mattia Zenzola: esplode il triangolo/ Il selfie d'estate é con Benedetta Vari e...

View this post on Instagram A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Foxx svela perchè non si è mostrato in pubblico durante la malattia

Jamie Foxx, una volta uscito dalla clinica in cui era ricoverato, decide di tornare sui social per rassicurare i fan sul suo stato di salute. L’attore non ha confermato mai l’ipotesi di ictus, ma ha svelato il motivo per cui ha deciso di non farsi vedere pubblicamente: “Non volevo che mi vedeste così, sono stato all’inferno e sono ritornato“.

E ancora: “Non posso nemmeno iniziare a dirvi quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro quello che è successo. Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. So che molte persone volevano aggiornamenti, ma… non volevo che mi vedeste così”. Poi conclude: “Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno show televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati e cercare di capire se ce l’avrei fatta. E ad essere onesto con voi, mi sorella e mia figlia Corinne mi hanno salvato la vita. A loro, a Dio, a tante brave persone del settore medico posso solo dire grazie”.

Michelle Impossible e Friends, replica1a puntata/ Ospiti: Eros Ramazzotti, Alessandro Siani e Loredana Bertè

© RIPRODUZIONE RISERVATA