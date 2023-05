Jamie Foxx ricoverato d’urgenza?/ Mike Tyson al Sun: “Hanno parlato di un ictus”

Jamie Foxx, noto attore americano, premio Oscar per il film Ray e che recentemente ha preso parte al film Django Unchained, sembra essere nuovamente ricoverato in ospedale. A raccontarlo è la nota rivista di gossip Tmz che dalla prima indiscrezione riguardo ad un possibile malanno, ha concentrato grandi attenzioni (sgradite ai familiari dell’attore) attorno alla questione. Non vi sono conferme ufficiali di un nuovo ricovero, mentre in un’intervista rilasciata al Sun, l’ex pugile Mike Tyson ha detto che Jamie Foxx avrebbe avuto un ictus, ma anche in questo caso non è certo se si riferisca al nuovo presunto ricovero, oppure al precedente avvenuto ad inizio aprile.

Jamie Foxx, il ricovero e l’ictus: come sta?

Insomma, sembra che le condizioni di salute di Jamie Foxx continuino, in qualche modo, a peggiorare ed addirittura il sito Tmz parla di un ricovero avvenuto d’urgenza. Secondo alcune fonti del giornale, l’attore sarebbe attualmente in una struttura specializzata nella cura del cancro, degli ictus e delle lezioni spinali, ma è lo stesso tabloid a confermare che non sembrano esserci indiscrezioni su un possibile cancro. Rimangono, tuttavia, incerte le reali condizioni del premio Oscar, così come non si hanno conferme su un suo nuovo ricovero.

Appena un mese fa, precisamente attorno al 10 di aprile, Jamie Foxx era stato ricoverato una prima volta in ospedale ad Atlanta, lasciando il set sul quale era impegnato in queste settimane. Non c’era stata, in quell’occasione, alcuna indiscrezione sulla ragione del suo ricovero e la figlia Corinne aveva solamente parlato, su Instagram, di “complicazioni mediche”. Dopo un mese circa, senza aggiornamenti sulle condizioni dell’attore, la figlia aveva espresso il suo fastidio rispetto alle indiscrezioni di Tmz che parlavano di condizioni critiche ed allarmanti, sostenendo che il padre fosse ormai tornato a casa in buone condizioni di salute. Parlando con il Sun, invece, l’ex pugile Mike Tyson, con il quale condivide il set, ha detto che Jamie Foxx “non si sente bene. Hanno parlato di ictus ma non ho idea di cosa gli sia successo”

