Jamie Lee Curtis/ “I miei genitori si sono odiati per tutta la vita!”

Jamie Lee Curtis oltre ad essere un’attrice è anche attivista, scrittrice e imprenditrice. Ha anche vinto il Bafta nel 1984 per Una a poltrona per due e un Golden Globe nel 1995 per True Lies. Intervistata da Il Venerdì di Repubblica, colpisce per il senso dell’umorismo. l’autoironia e il parlare in maniera schietta e diretta, come le star di Hollywood – seguite forse da troppo vicino dai loro addetti stampa – fanno ormai sempre meno. Eppure il suo percorso esistenziale non è stato facile. Sua madre Janet Leigh e suo padre Tony Curtis non erano solamente due amatissime star del cinema ma anche figure ingombranti da cui Jamie ha sempre cercato di separarsi percorrendo la propria strada. Del resto il successo è arrivato presto, a vent’anni, nel 1978, con l’horror cult Halloween, La notte delle streghe. Ora Jamie torna sullo schermo nella commedia mistery Cena con delitto, scritta e diretta da Rian Johnson (nelle sale dal 5 dicembre) con un cast stellare.

Jamie Lee Curtis: “Mio padre e mia madre? Si odiavano!”

Possiamo dire che Cena con delitto è un omaggio ad Agatha Christie: “Certo. Sia ai film che ai libri, che io da bambina divoravo. Io interpreto Linda Drysdale, una donna elegante, sofisticata, cresciuta nel lusso, una situazione che conosco bene dato che entrambi i miei genitori erano delle star. Io però ho passato anni a voler scappare da quel mondo per non essere considerata una ‘figlia di”. In realtà, nonostante la fama mondiale, mia madre era una country girl, una donna semplice che nella vita privata non vestiva in modo ricercato”. Jamie Lee Curtis lavora con Daniel Craig (anche lui nel cast) per la prima volta: “Ho accettato il ruolo anche grazie a lui. Lo considero un uomo intelligente e quindi mi sono detta: Sarei una stupida a rifiutare”. Anche con Michael Shannon è nato un buon rapporto: “L’ho sempre trovato un attore straordinario ma non l’avevo mai visto sul set. La sua intensità mi ha lasciata senza parole”. In ultimo, sulla sua famiglia rivela: “I miei genitori si sono odiati per tutta la vita. Sono cresciuta in una casa piena di rancore e di risentimento”.

