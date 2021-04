Jan Michelini, Caterina e Pietro: marito e figli Giusy Buscemi/ “Nel matrimonio…”

Giusy Buscemi, protagonista femminile della nuova stagione di Un passo dal cielo in cui recita accanto a Daniele Liotti ed Enrico Ianniello interpretando la sorella di Vincenzo, è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Oltre a parlare della propria carriera, l’ex Miss Italia, nel salotto di Serena Bortone, avrà l’occasione anche di parlare della propria vita privata. La Buscemi, infatti, è felicemente sposata con il regista Jan Michelini con cui ha avuto due figli, Caterina Maria e Pietro Maria. Molto riservata, l’attrice parla raramente della propria famiglia anche se, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Intimità, ha parlato di matrimonio e dell’importanza di coltivare il rapporto per costruire qualcosa di bello.

“Nella vita in generale e soprattutto nel matrimonio non si può rimanere fermi. Se vuoi costruire il tuo bel “castello” devi muoverti, darti da fare giorno dopo giorno, mattoncino dopo mattoncino. Evolvendoti, seppur tra le mille fatiche quotidiane”, ha detto l’attrice.

Giusy Buscemi e i nomi dei figli: “Ecco perchè Caterina e Pietro hanno come secondo nome Maria”

Accanto al regista Jan Michelini, Giusy Buscemi ha trovato l’amore della sua vita. La nascita dei figli Caterina e Pietro è il coronamento di un amore vero e puro che diventa sempre più forte. Sia Caterina che Pietro hanno come secondo nome “Maria”. L’ex Miss Italia, al settimanale Intimità, ha così svelato il motivo di tale scelta. “Non è casuale. È una benedizione speciale che abbiamo voluto dare ai nostri figli, dedicandola proprio alla Madonna. La Fede è un valore per me, ma è un valore anche per mio marito, che guarda caso si chiama Jan Maria. La Vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono”, ha raccontato.

