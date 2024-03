JAN MICHELINI, MARITO GIUSY BUSCEMI/ Quarto figlio in arrivo? “Sogno una famiglia numerosa ma non ora”

Giusy Buscemi a Verissimo: “Quarto figlio? Sogno una famiglia numerosa ma non ora”

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, sabato 23 marzo 2024, Giusy Buscemi oltre a parlare della fiction di Canale5 che la vedrà protagonista, Vanina, insieme a Giorgio Marchesi ha parlato anche della sua vita privata. Dopo tre anni di fidanzamento l’attrice nel 2017 ha sposato il regista Jan Michelini, nel 2018 è nata la prima figlia Caterina Maria, nel 2019 il secondo figlio Piero Maria e nel 2022 il terzo, Elia Maria. Insomma ad appena trent’anni la giovane attrice ha già tre figli.

Tuttavia, ospite a Verissimo, Giusy Buscemi si è detta pronta per un quarto figlio, non a breve ma è nel prossimo futuro: “L’idea della famiglia numerosa mi è sempre piaciuta e ci piace però adesso ci stiamo dedicando alla nostra professione. I miei figli sono ancora piccoli e li ho portati sul set. Loro sanno che mamma e papà lavorano sul set poi cosa voglia dire glielo racconteremo poi. La speranza è sempre quella di non imporre i proprio desideri.” (Agg. di Liliana Morreale)

Giusy Buscemi: “Jan Michelini? Non è stato un colpo di fulmine”

Jan Michelini è il marito di Giusy Buscemi, ex vincitrice del concorso di bellezza di Miss Italia 2012 ed oggi affermata e richiestissima attrice! Una grand bella storia d’amore quella nata tra i due che si sono conosciuti nel 2013 durante una festa di beneficenza a cui lei partecipa come reginetta di bellezza del concorso di Miss Italia. Successivamente si sono ritrovati sul set della serie tv di “Don Matteo”, ma la scintilla è scattata solo dopo. Quando? Ancora sul set, quando i due lavoravano insieme per la serie tv “Un passo dal cielo”. Eppure l’attrice ha precisato: “nonè stato un colpo di fulmine, eravamo concentrati su noi stessi e ognuno di noi aveva qualche pregiudizio sull’altro. Io ero diventata da poco Miss Italia, stavo cominciando a disegnare il mio futuro, lui era più grande di me di 14 anni e cercava la donna della vita”.

Nonostante non sia scattato il classico colpo di fulmine, Giusy e Jan si innamorano con la ex reginetta di bellezza che ha confessato: “ad un certo punto abbiamo scoperto di condividere gli stessi progetti di vita”. Il il 13 maggio del 2017 a Roma, nella Basilica Santa Maria In Trastevere, Giusy e Jan si sono sposati.

Jan Michelini e Giusy Buscemi: dal loro amore tre splendidi figli

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Jan Michelini e Giusy Buscemi. Il regista e l’attrice sono diventati marito e moglie nel 2017 e un anno dopo hanno accolto il primo figlio: si tratta di una bambina di nome Caterina Maria nata l’11 febbraio del 2018. Il 5 ottobre del 2019 è nato il secondogenito Pietro Maria e il 31 luglio del 2022 la coppia ha avuto il terzo figlio Elia Maria. Impegnati sul lavoro, ma anche nella vita privata, l’attrice parlando di come gestiscono al famiglia ha rivelato: “lui cucina e io porto i bambini dal pediatra e dal dentista”.

Non solo, Giusy ha anche raccontato: “nella nostra famiglia la generosità e la condivisione sono importanti. Banalmente, se uno dei miei figli riceve un regalo, lo incoraggiamo a condividerlo con i fratelli. È più facile che si rompa? Pazienza, è più bello giocare insieme. Non vorrei che si ritrovassero poi spiazzati in un mondo che pensa solo a se stesso”. L’attrice ha anche parlato di come ha fatto a far combaciare la vita di attrice con quella di mamma: “il mio cuore di madre mi impedirebbe di usare il verbo rovinare, ma certo carriera e famiglia non possono andare insieme se l’asticella è quella della perfezione. Bisogna ascoltare se stesse, capire se è il momento di spingere più da un lato o dall’altro, convivere con i sensi di colpa. Ma è chiaro che ora la priorità è la famiglia, ma questo mi fa vivere con meno stress il set. La stessa maternità mi ha mostrato delle sfumature inedite di me stessa, che metto al servizio del lavoro”.

