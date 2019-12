Jana Maradona/ Figlia Diego Armando diventa modella di intimo: le foto

La figlia di Diego Armando Maradona, Jana, si prende i titoli di giornale di mezzo mondo. La 23enne, nata dalla relazione tra il Pibe de Oro e l’argentina Valeria Sabalain, ha fatto il suo debutto come modella di lingerie per il brand Eufloria. Il suo esordio come indossatrice di intimo le ha dato quella popolarità che fino ad oggi la ragazza, riconosciuta dal padre solamente 5 anni fa, aveva sempre scansato. Nel corso degli anni, sui social, erano stati in tanti ad accusarla di fare vita da mantenuta. Ora Jana ha deciso di iniziare questo nuovo percorso della sua vita e in una Instagram Stories ha pubblicato alcune foto che la ritraggono nella campagna “Curve perfette”. Negli scatti la giovane Maradona indossa diversi pezzi di lingerie facenti parte della collezione autunno inverno 2019-2020.

JANA, FIGLIA MARADONA DIVENTA MODELLA DI INTIMO

Il suo rapporto con Diego Maradona? Di critica costruttiva, se così si può dire. Una frase, riportata da “Il Corriere della Sera”, descrive ottimamente il giudizio che Jana ha del padre: “C’è molta disapprovazione nei confronti di mio padre, che ha commesso molti errori, anche con me, ma negli ultimi anni ha sistemato le cose“. Sui social la 23enne può vantare 80mila followers, che prima della svolta da modella erano soliti vedere gli scatti di vita di tutti i giorni che la ragazza era solita pubblicare. C’è da dire che Jana sembra aver preso molto sul serio la sua nuova carriera da modella: nelle foto l’argentina si atteggia da indossatrice esperta, segno che la timidezza del debutto non rappresenta un problema. E papà Diego? Cosa ne penserà di questa iniziativa? Farà sentire il suo appoggio alla figlia o dimostrerà di essere un genitore geloso?





