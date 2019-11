Jane Alexander: “dentro di me una voragine”/ “La mancanza di mio padre è abissale…”

La morte del padre è un dolore che accompagnerà per sempre Jane Alexander. L’attrice, infatti, pur vivendo un momento felice e sereno della sua esistenza accanto al compagno Gianmarco e al figlio Damiano, ammette di essere spesso assalita da un senso di malinconia a cui, tuttavia, non ha alcuna voglia di rinunciare. “Vivo accompagnata da una forte malinconia. Una sensazione legata ad un passato, ad una felicità perduta, ad un amore infinito che non ritroverò più. La mancanza di mio padre è abissale, una voragine che non riesco a chiudere, e che non voglio chiudere, lo ammetto”, scrive Jane sotto una foto in cui sfoggia, nonostante tutto, il suo bellissimo sorriso. “Questa dolce sofferenza, questo dolore cupo, lontano ma sempre vicino, mi fa compagnia. Cosa che lui non potrà più fare. E so che non sono l’unica e so che non sono sola, e che crogiolarsi in questa sensazione può essere sbagliato, ma quelle volte che la malinconia ( da non confondere con la Melanconia! ) bussa forte alla mia porta le apro volentieri. In fondo è il ricordo di papà che si fa più vivo in me. E non solo lo accolgo ma lo abbraccio forte, come farei con lui“, aggiunge ancora l’attrice che porta dentro di sè il ricordo dell’amato papà.

JANE ALEXANDER: LA MORTE DEL PADRE E DELLA SORELLA

In pochissimo tempo, Jane Alexander ha perso non solo il padre, ma anche la sorella. Due dolori grandissimi per l’attrice che non ha mai nascosto i propri sentimenti mostrando tutta la sua vulnerabilità ai fans. La morte del padre è stato un colpo durissimo per l’attrice che, tuttavia, ha sofferto ancora di più quando è scomparsa la sorella. “Io faccio molta fatica a parlare di mia sorella. Ho perso mia sorella tre anni dopo aver perso mio padre ed ero già abbastanza triste e persa. Quando è mancata mia sorella, la situazione è precipitata. Pe run attimo non ero più in grado d’intendere e volere. Lei aveva otto anni più di me e per me era un mito. Io volevo essere come lei, era una persona piena di energia e la malattia si è portata via sia lei che mio padre. A casa mia è una specie di mostro”, ha raccontato in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane.

