JANE ALEXANDER E GIANMARCO AMICARELLI/ Bacio su Instagram: “Ci siamo ritrovati”

Se siete tra quelli che pensano che tra Jane Alexander e il suo fidanzato Gianmarco Amicarelli si tratti di una minestra riscaldata forse oggi cambierete idea. Sul profilo Instagram dell’attrice britannica ha fatto infatti la sua comparsa un lungo post che sembra allontanare i dubbi di chi non ha creduto al ritorno di fiamma tra i due dopo la rottura tra Jane ed Elia Fongaro, l’ex velino conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con cui era nata una storia d’amore naufragata per incompatibilità caratteriali e di vedute poco dopo l’uscita dal reality. Accanto alla foto che la vede in procinto di dare un bacio al suo Gianmarco, Jane commenta:”Buongiorno e buon lunedì a tutti! Questa foto ce l’ha scattata D. Era l’ultimo giorno in Toscana e volevamo un ricordo. Ecco, questa è la nostra estate più bella. Quella in cui ci siamo ritrovati, e siamo tanto più forti di prima, quella in cui la gente parla quando passiamo e noi ci teniamo per mano e sorridiamo, quella in cui Damiano ci cerca e ci prende in giro e ci abbraccia”.

Quella “D” sta appunto per Damiano, il figlio di Jane Alexander, che era stato tra i primi a disapprovare la relazione tra la mamma ed Elia Fongaro all’interno della Casa più spiata d’Italia. Oggi Damiano è parte integrante di una “famiglia” che si è ritrovata, come lascia intendere Jane nel suo post su Instagram:”Ci abbracciamo spesso, si. Tutti e tre. Lasciatemi godere di questa splendida estate, per tante ragioni : la prossima D magari la passerà con gli amici, e sicuramente non sarà come questa. L’estate in cui le paure si sono trasformate in amore, per tutti noi”. Insomma, dopo la bufera tra Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli sembra essere tornato il sereno. La coppia è uscita più forte di prima da una prova che avrebbe potuto decretare la sua fine. Come si suol dire: l’amore trionfa.





