Jane Alexander/ “Il GF? Servito per ritrovare Gianmarco!”, su Elia Fongaro rivela…

Jane Alexander, dopo la storia con Elia Fongaro, ha fatto un passo indietro tornando tra le braccia dell’ex Gianmarco Amicarelli. Il loro ritorno di fiamma, si sta rivelando più vincente di ogni previsione. Paparazzati mentre fanno delle spese all’Ikea, mostrano un feeling incredibile, fatto di intesa e ritrovata complicità. Sta per caso arredando un nuovo nido d’amore in vista delle nozze “Veramente no, né una né l’altra. Il fatto è che quando sono uscita dalla casa del Gf mi sono trasferita in un nuovo appartamento e siccome tutte le mie cose e i miei mobili sono rimasti a casa di Gianmarco ora devo ricomprare tutto”, racconta. Poi confida che per il momento non tornerà a convivere con il suo fidanzato anche se le loro case sono nello stesso quartiere: “Insomma, ci piace il fatto di pagare due simpatici affitti. Il che non è esattamente conveniente, ma va bene così…”. Proprio questo però, permette loro di avere tempo reciproco per i loro spazi, compresi i momenti di solitudine necessari: “anche se poi in realtà stiamo sempre insieme”.

Jane Alexander: “Grazie al GF ho ritrovato Gianmarco!”

Jane Alexander è tornata tra le braccia di Gianmarco Amicarelli da poco, dopo che lei nell’autunno dell’anno scorso l’aveva lasciato per Elia Fongaro. L’attrice, smentisce con forza un possibile matrimonio: “per il momento non stiamo andando a vivere insieme, non aspettiamo bambini e non ci sposiamo. Mi spiace deludervi”. Vorrebbe ricevere nuovamente la proposta che Gianmarco le fece quando era dentro la Casa del Grande Fratello Vip? “Beh sì, ammetto che mi piacerebbe, magari però questa volta vorrei che lo facesse guardandomi negli occhi e non da dietro un muro. Di sicuro ora saprei come rispondere…”. Con l’ex Velino di Striscia dopo la rottura, nessun chiarimento: “No no, basta. Però è capitato di incontrarci tutti e tre, com’era prevedibile vivendo a Roma ed essendo invitati agli stessi eventi”. Il GF le è sicuramente servito per fare percepire al pubblico di non essere la “stronz*” delle fiction: “Non potevo immaginare ciò che è successo, ma quel che è certo è che il Gf è servito a ritrovare Gianmarco”.

