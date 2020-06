JANE ALEXANDER: “Il mio anno senza alcol”/ “Felice per l’esempio dato a mio figlio”

conduttrice televisiva e attrice Jane Alexander si è raccontata a cuore aperto con un post su Instagram, sottolineando di aver raggiunto un traguardo importante: un anno intero senza assumere alcol. Jane infatti aveva già confessato, in una precedente intervista rilasciata a “Verissimo”, di essersi trovata spesso ad esagerare col bere, anche se non riteneva di avere una dipendenza: “Il binge drinking non è una cosa sola mia. Chi fa questo, al quinto bicchiere non dice basta. Per un paio di anni ho fatto questo. Il problema è che tu non ti consideri un alcolista, non bevi per 1-2 mesi, poi magari esce e bevi e non ti fermi. Lo fai per molte cose, per divertirti, perché sei triste, per festeggiare, ogni cosa sembra la causa giusta. Gianmarco mi ha aiutata. Il mio amore per lui è stato maggiore di tutto. Così sono andata in un’associazione di alcolisti e la cosa particolare è che incontri persone di ogni genere, non i “classici ubriaconi” ma davvero chiunque. Ne sono uscita da giugno e ad oggi resisto.” Così aveva raccontato, altro tempo è passato e Jane ha potuto festeggiare un anno intero senza toccare il bicchiere, proprio oggi, anche grazie Latelevisiva e attricesi è raccontata a cuore aperto con un post su Instagram, sottolineando di aver raggiunto un traguardo importante:interoassumere. Jane infatti aveva già confessato, in una precedente intervista rilasciata a “Verissimo”, di essersi trovata spesso ad esagerare col bere, anche se non riteneva di avere una dipendenza: “Ilnon è una cosa sola mia. Chi fa questo, al quinto bicchiere non dice basta. Per un paio di anni ho fatto questo. Il problema è che tuti consideri un, non bevi per 1-2 mesi, poi magari esce e bevi eti. Lo fai per molte cose, per, perché sei, per, ogni cosa sembra la causa giusta. Gianmarco mi ha aiutata. Il mio amore per lui è stato maggiore di tutto. Così sono andata in un’associazione di alcolisti e la cosa particolare è che incontri persone di ogni genere,i “classici” ma davvero chiunque. Ne sonoda giugno e ad oggi resisto.” Così aveva raccontato, altro tempo è passato e Jane ha potuto festeggiare un anno intero senza toccare il bicchiere, proprio oggi, anche grazie all’aiuto del compagno Gianmarco Amicarelli

JANE ALECANDER: “E ORA TOCCA ALLE SIGARETTE”

Jane Alexander non ha usato giri di parole, come spesso ha già fatto sui social mostrandosi senza filtri ed attirandosi a volte anche delle critiche, ed è subito venuta al dunque nel suo post su Instagram odierno: “Ieri sera mi sono accorta che era una data importante per me: ieri era un anno che non bevo più. Un anno dal giorno in cui ho deciso di smettere di bere per sempre. E ieri per me era un giorno speciale. Per tanti motivi primo tra i quali che ci sono riuscita. Poi che ho deciso una cosa, non facile, e l’ho portata avanti. Che ho fatto capire a tutte le persone che ci tengono a me che anche io ci tengo. Che mio figlio sa che sono una donna forte. Che mio figlio sa. Cosa c’è di più importante che far vedere a lui che si può cambiare? Che ci si può migliorare? Penso solo il fatto che ora l’ho capito anche io.” Jane ha dunque sottolineato di essere particolarmente orgogliosa per l’esempio dato al figlio, ed ora si è detta decisa a tagliare con un altro “vizio”: “Ora tocca alle sigarette, e sto andando benone anche lì. Insomma tutto questo per dirvi che sono fiera di me. Che magari non sono sempre truccata, pettinata e perfetta, che sbaglio, che inciampo e che a volte anche crollo, sì. Ma che poi mi rialzo. E sono una campionessa in questo. Daje, Jane. Daje. Penso che tutti possiamo cambiare. Io l’ho deciso. Ed eccomi qui,” ha concluso Jane in un post che l’ha vista letteralmente riempita di complimenti e incoraggiamenti da parte dei suoi followers.

© RIPRODUZIONE RISERVATA