Jane Alexander, l’alcolismo/ Il compagno Gianmarco e il figlio Damiano

Jane Alexander: la lotta contro l’alcolismo

L’attrice Jane Alexander, nel salotto di Oggi è un altro Giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone, ha raccontato della sua dipendenza da alcool: “Bevevo e anche tanto. All’inizio era tutto ok, poi ho cominciato a sentirmi male. Bevevo sempre: quando ero felice e quando ero triste. Uscivo a pranzo e tornavo alle 3 di mattina senza mai smettere di bere. Ho capito da sola che c’era un problema”. Al suo fianco, durante la sua battaglia contro l’alcolismo c’è sempre stato il compagno Gianmarco Amicarelli. Lo scorso giugno l’attrice ha condiviso con i suoi follower su Instagram un importante anniversario: “Sono 3 anni che non bevo. Niente più bottiglie per me. Non un bicchiere, non un goccio, nulla. Non bevo perché ho capito di avere un problema e ho chiesto aiuto. In realtà io di avere un problema lo sapevo da anni, ci è voluto solo un po’ per fare la cosa giusta. E la cosa giusta era smettere… Non bevo e ne vado fiera”.

Jane Alexander la relazione con Gianmarco Amicarelli

Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli, chitarrista e compositore, stanno insieme da diversi anni. La loro storia era stata messa a dura prova durante il Grande Fratello VIP del 2018: l’attrice era stata protagonista di un flirt con l’ex velino Elia Fongaro, che aveva poetato alla fine della sua relazione con Amicarelli. Ma la storia nata dentro la casa è durata poco: dopo un periodo di pausa Jane Alexander è ritornata con Gianmarco. “Divertirti. Fare cose stupide ma poi doverti sedere per terra per quanto stai ridendo. Ti auguro di stare bene. Di non avere problemi seri. Di sognare cose belle. E ti auguro di realizzare il tuo sogno”, ha scritto l’attrice sui social in occasione del compleanno del compagno. Jane Alexander ha un figlio, Damiano, nato nel 2003 dalla relazione con Cristian Schiozzi, conosciuto sul set della serie tv “Elisa di Rivombrosa”.

