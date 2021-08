Jane Alexander/ “Mio figlio Damiano è maggiorenne ma in casa fa quello che dico io!”

Nei giorni scorsi Damiano, figlio di Jane Alexander, ha compiuto i suoi primi 18 anni. Alla trasmissione di Rai1, Uno Weekend, l’attrice ha spiegato cosa significa per una madre avere un figlio maggiorenne: “Secondo me lui non può permettersi di dire ‘faccio come mi pare perchè sono maggiorenne’, abita a casa mia, è sotto al mio tetto e come diceva la mia mamma fa quello che dico io”. Una mamma severa al punto giusto, Jane, che non si è detta affatto d’accordo con il detto secondo il quale i 18 anni siano la maggiore età. “Mi ricordo quando avevo io 18 anni: sicuramente non ero una che si comportava proprio benissimo, sono sempre una teenager”, ha commentato.

Jane Alexander/ "Sono fortemente innamorata, ma amo essere trasgressiva"

Jane Alexander ha quindi raccontato come ha vissuto la maternità e non ha negato di aver incontrato non poche difficoltà quando Damiano era ancora un fagottino: “Io non capivo, guardavo Damiano e pensavo ma che mi ha detto, cosa vuole?”.

Jane Alexander e la maternità

L’attrice Jane Alexander è madre solo di Damiano, nato dalla relazione con l’ex marito Christian Schiozzi. I due hanno un rapporto molto forte. Dopo il divorzio dei genitori, il ragazzo è andato a vivere con la madre ma nonostante questo l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito quanto sia stato per lei difficile il ruolo di madre.

Jane Alexander/ "Lucrezia Van Necker? La amo follemente" (Elisa di Rivombrosa)

“E’ difficilissimo fare la madre soprattutto all’inizio”, ha commentato intervenendo nello studio della trasmissione di Rai1. Per questa ragione, quindi si sarebbe fermata al primo figlio? A chiederlo è stata la padrona di casa Anna Falchi, ma Jane ha smentito spiegando: “No, io ne volevo cinque, è andata in un altro modo”, lasciando intendere come il destino abbia poi deciso al suo posto. La donna ha quindi aggiunto che non crede proprio che il suo attuale compagno Gianmarco Amicarelli, sia intenzionato a vivere sulla sua pelle l’emozione della paternità.

Jane Alexander "Un anno che non bevo più"/ "Una data importante, ci sono riuscita!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA