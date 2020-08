JANE ALEXANDER/ “Non sono una signora… o forse sì”

Jane Alexander ha ottenuto una forte popolarità grazie alla fiction Elisa di Rivombrosa e le repliche scelte da Mediaset per quest’estate televisiva non hanno fatto altro che rievocare il suo fortunato personaggio. Jane però si è fatta apprezzare per la sua parlantina anche durante la scorsa partecipazione al Grande Fratello Vip, anche se le critiche non sono mancate. Merito anche della sua ironia, che non esita a sfoggiare nemmeno sui social. “Signora? Mi sto abituando piano”, scrive in uno degli ultimi post, “in fondo non è una parolaccia, lo so. È anche segno di educazione, per carità. Ma cavolo, quanto mi prendeva male. Signora? Io? Ma se io mi sento ancora giovane, e le signore sono altre, sono serie, si vestono sempre eleganti, sembrano grandi. Lo so che anche io sembro grande, ahimè, lo sono”. Nello scatto la vediamo esibire orgogliosa un broncio con fare interrogativo, mentre sulla maglietta risalta la scritta ‘Signora a chi?’. L’attrice chiarisce poi l’intento delle sue parole e gesti: “La maglietta è per ridere. Come questa foto. Come questo post. Vi voglio bene”. Clicca qui per guardare la foto di Jane Alexander.

JANE ALEXANDER, VACANZE FINITE

Jane Alexander ha chiuso i battenti delle sue vacanze estive, ma ha rimesso in moto la sua proverbiale energia. Una volta rientrata a casa, svela su Instagram, ha sentito già la voglia di fare delle cose nuove. “Magari una alla volta”, specifica, “ma sì, cose nuove. Tipo parlare tedesco o la calligrafia, fare a maglia, chissà”. E poi camminare, leggere, dedicare del tempo a se stessa, meditare, scrivere, ballare e molto altro ancora. “Voglio avere le braccia forti ed essere forte io”, aggiunge, “voglio avere coraggio. La lista continua ma la scrivo solo per me”. Oggi, venerdì 21 agosto 2020, Jane Alexander sarà presente nel salotto di C’è tempo per e ci racconterà forse quali novità attendono il suo futuro. Nel frattempo possiamo immaginarla mentre elimina “Tanta roba“, come scrive nel suo post, intenta a tenere solo lo stretto necessario e armarsi di quel coraggio di cui ha parlato molto. Nella mente della Alexader però c’è anche spazio per i ricordi. Come quel balletto fatto a Rapallo, durante una gita con Benedetta Mazza e Muccino Amatulli, e che ha scelto di condividere grazie a un video. “Quando hai la musica dentro e il ballo è decisamente il tuo forte”, scrive prendendosi in giro, “grazie. Sento i vostri applausi da qui”. Clicca qui per guardare il video di Jane Alexander.



