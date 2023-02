Jane Alexander: “Sono imparentata con la Regina Vittoria”/ “Ero un’alcolista, poi…”

Jane Alexander, intervistata a “Nei tuoi panni”, trasmissione di Rai Due condotta da Mia Ceran, ha parlato di sé a ruota libera, a cominciare dall’amore. In particolare, l’attrice ha asserito: “Gli uomini mi vedono un po’ fatalona, invece sono una persona normalissima. Per questo, secondo me, suscito in loro un po’ di delusione. Credo che ci sia un’aspettativa in questo senso e tutti si immaginano che io sia cattiva, quando non lo sono per niente! Magari ho la faccia da assassina!”.

Oggi Jane Alexander ha un compagno, Gianmarco Amicarelli, con cui sta da 6 anni e, inoltre, ha anche origini nobili: “Sono imparentata con gli Hannover, cioè con il casato reale della Regina Vittoria. Io fino alla mia uscita dal Grande Fratello Vip nel 2018 non lo sapevo! Me l’hanno detto appena uscita dalla Casa. Pare che ci sia anche Winston Churchill nel mio albero genealogico…”.

JANE ALEXANDER: “SONO TRE ANNI CHE NON BEVO PIÙ”

Successivamente, a “Nei tuoi panni”, Jane Alexander ha confessato che condurrebbe il Festival di Sanremo: “Non mi sono mai sentita all’altezza di fare assolutamente nulla, ho la sindrome dell’impostore. Tuttavia, ho 50 anni: a questo punto lo farei, con lo spirito del ‘come va, va’. Naturalmente con impegno”. Dopo avere ricordato il padre, morto nel 2004 (“Era l’uomo della mia vita, ha scelto di non fare chemioterapia quando ha scoperto di avere un tumore. Ha avuto il tempo di conoscere suo nipote Damiano e ho un ricordo di lui mentre lo teneva in braccio a 6 mesi”).

Infine, una rivelazione di Jane Alexander sul suo passato: “Io sono stata una binge drinker, non riuscivo a smettere di bere alcolici. Sapevo che l’unico modo per smettere sarebbe stato quello di andare dagli alcolisti anonimi. Quando ci sono arrivata, è stata una bella botta. Ci vuole tanto coraggio. Il 14 giugno ho festeggiato tre anni senza bere. Non nego che ogni tanto mi venga la tentazione, specialmente ai pranzi con amici. Mi ha aiutato molto il mio fidanzato, che per un anno intero non ha bevuto niente”.











