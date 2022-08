Jane Alexander svela i retroscena del suo GF Vip/ “Mi ha distrutto come attrice…”

Jane Alexander svela i retroscena della sua partecipazione al GF Vip: “Lo feci per soldi…”

Attrice orgoglio tutto italiano, resa celebre grazie al ruolo di Elisa di Rivombrosa nell’omonima serie, Jane Alexander, intervistata dal settimanale Diva e Donna, ha voluto raccontare il suo esordio nel mondo dei reality, svelando i retroscena della sua partecipazione, nel lontano 2018, alla casa più spiata di Cinecittà, quella del Grande Fratello Vip. Quest’anno compie 50 anni e questo l’ha portata a fare un po’ i conti con il passato e con le sue decisioni, in particolare l’attrice ha detto di non pentirsi affatto della scelta di frequentare la casa del GF Vip.

Jane Alexander ha affermato: “Tutti dovrebbero fare il Grande Fratello almeno una volta nella vita. È l’unico posto in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare”. Poi però l’attrice ha anche ammesso di aver accettato la proposta soltanto per un fattore economico: “Decisi di entrare un po’ perché mi incuriosiva ma soprattutto perché mi pagavano, chi dice il contrario racconta balle”, ha detto.

Jane Alexander e il suo percorso nella casa: “Tradii Gianmarco con Elia… Gli altri coinquilini mi hanno deluso!”

La partecipazione al GF Vip di Jane Alexander è stata però presto segnata da un vero e proprio tradimento: l’attrice tradisce il proprio compagno, Gianmarco Amicarelli con cui convive da due anni, con un altro concorrente della casa, Elia Fongaro: “Ho persona la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Ho seguito l’istinto e ho sbagliato. Ho capito che quando perdi la testa segui solo l’istinto sbagli”, ha detto Jane che poi, col tempo, è riuscita a farsi perdonare dal compagno con cui ora convive ancora. Invece con “L’ex amante” Elia Fongaro, Jane ha ammesso di non essere rimasta in buoni rapporti: “Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante”, ha affermato.

Dunque un percorso, quello nella casa, a dir poco intenso e verso cui non si pente, o meglio, ha un’unica remora… “Il programma mi ha distrutto come attrice, per due anni non ho più lavorato”, ha raccontato. Infine Jane ha voluto tirare una frecciatina ai suoi ex coinquilini, sottolineando come, una volta uscita dalla casa, questi siano tutti spariti: “Non parlerei di cattiveria ma ci sono rimasta male nel prendere atto che le persone con cui avevo legato, fuori si sono dimostrate completamente diverse. Il fatto è che ci sono quelli che entrano con un piano, un obbiettivo, un’idea precisa. Io non avevo nessuna idea e sono stata vera fino in fondo, anche nel male”, ha concluso.











