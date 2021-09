Jane Birkin colpita da un ictus/ Come sta, la famiglia: “È stato leggero, è tutto ok”

Tanta paura per Jane Birkin: l’attrice classe 1946 nata a Londra è stata colpita da un ictus, anche se al momento sta bene. A darne notizia è stato l’entourage e la famiglia della stessa 74enne londinese, che ha spiegato che «la donna ha subito una forma leggera di ictus qualche giorno fa» e di conseguenza non potrà prendere parte al festival del film americano attualmente in corso a Dueaville, lungo le coste della Normandia. Jane Birkin avrebbe dovuto raggiungere la figlia Charlotte Gainsbourg, altra nota attrice nonché giudice dello stesso evento, ma è stata costretta al riposo forzato.

Francesca Cipriani, ultimi acquisti primi del Grande Fratello Vip 6/ Costume rosso...

«Jane sta bene e la sua famiglia spera che si rispetti la tranquillità necessaria alla sua convalescenza. In ogni caso, lei non vede l’ora di ritrovare il suo pubblico», si legge ancora nel comunicato diffuso nelle scorse ore dal suo agente. Jane Birkin, che oltre a recitare è anche una nota cantante, vive in Francia, dove si è trasferita negli anni ’70 e periodo in cui conobbe il compianto marito nonché padre di sua figlia, Serge Gaingsbourg, cantautore con cui partorì la canzone scandalo “Je t’aime, moi non plus”.

Jean-Paul Belmondo è morto/ Attore aveva 88 anni: vinse Leone d'Oro alla carriera

JANE BIRKIN COLPITA DA UN ICTUS: IL DOCUFILM SULLA SUA VITA

Serge morì nel 1991 “dopo anni di eccessi” come scrive la Stampa, mentre risale al 2013 la morte di Jane Gainsbourg, altra figlia di Jane Birkin, deceduta in condizioni tragiche (si è spesso e volentieri di suicidio ma non è mai stato ufficializzato), a soli 46 anni.

«Le nostre vite si sono articolate intorno a dei morti», ha spiegato Charlotte Gainsbourg a Cannes, presente durante l’ultimo festival per presentare il film documentario realizzato dalla stessa sulla madre dal titolo “Jane par Charlotte”, una pellicola che mostra la vita quotidiana di Birkin nella sua casa in Bretagna, nonché la grande passione dell’attrice per i cani, condivisa anche con Charlotte. Negli ultimi anni, ricorda ancora La Stampa, Jane Birkin era apparsa in forma sia a Cannes quanto presso il festival musicale della Rochelle alle Francophilies, in cui si era esibita con i brani del suo ultimo album e alcuni classici.

Klaus Davi "Obbligo vaccinale? Arruoliamo servizi segreti"/ Meluzzi "Raccapricciante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA