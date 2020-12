Jane Eustace, moglie di John Le Carrè/ Due matrimoni e quattro figli maschi

Lo scrittore John Le Carrè, al secolo David J. M. Cornwell, è morto il 12 dicembre 2020 dopo una breve malattia. L’annuncio è stato dato dal suo agente Jonny Geller: “I nostri pensieri vanno ai suoi quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie Jane”, si legge nel comunicato. John Le Carrè si era sposato per la prima volta nel 1954 con Alison Ann Veronica Sharp, insieme hanno avuto tre figli: Simon, Stephen e Timothy. I due divorziarono nel nel 1971: “Penso che dovremmo sciogliere il nostro matrimonio”, scrisse alla moglie da Malibu. Nel 1972 John Le Carrè si è risposato con Valerie Jane Eustace, una redattrice editoriale, da cui ha avuto un figlio, Nicholas. Quest’ultimo ha seguito le orme del padre John Le Carrè ed è diventato scrittore con lo pseudonimo di Nick Harkaway. I suoi primi romanzi sono “Il mondo dopo la fine del mondo” del 2008 e “Angelmaker”, del 2012.

John Le Carrè: moglie, figli e nipoti

Per più di quarant’anni John Le Carrè e la moglie Valerie Jane Eustace hanno vissuto in una casa vicino alle scogliere di St Buryan, in Cornovaglia, e ad Hampstead, a Londra. Jane è stata fondamentale per il lavoro di David Cornwell, con un occhio editoriale infallibile e un’intelligenza inestimabile. Del suo ruolo di marito e padre, Le Carré ha dichiarato: “Non sono stato né un marito modello né un padre modello, e non sono interessato ad apparire in questo modo”, riporta il The Guardian. L’amore della sua vita è stato scrivere: “scarabocchiare come un uomo nascosto dietro a una scrivania angusta”. I quattro figli lo hanno reso nonno di 14 nipoti e di 3 pronipoti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA