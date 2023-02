Jane Eyre/ Su Rete 4 il film con Charlotte Gainsbourg

Jane Eyre, film di rete 4 diretto da Franco Zeffirelli

Jane Eyre va in onda oggi, giovedì 16 febbraio, su Rete 4 a partire dalle 16.30. Il film sentimentale è ispirato all’omonimo classico della letteratura della scrittrice inglese Charlotte Brontë. Diretto nel 1995 dal grande regista e sceneggiatore italiano Franco Zeffirelli, il film è una coproduzione tra Italia, Francia e Regno Unito. La fotografia è curata da David Watkin (vincitore del Premio Oscar e del BAFTA per il film del 1985 La mia Africa) che aveva già collaborato con Franco Zeffirelli anche per altri due film: Amore senza fine e Un te’ con Mussolini.

La tormentata protagonista è interpretata dall’attrice e cantante britannica, con cittadinanza francese, Charlotte Gainsbourg, mentre l’enigmatico signor Rochester ha il volto dell’attore statunitense William Hurt (noto anche per aver partecipato negli ultimi anni a diversi film Marvel come Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame).

Questa versione cinematografica di Jane Eyre segue piuttosto fedelmente la trama del romanzo, solo nella seconda parte del film presenta alcuni tagli necessari per adattare la storia cartacea ai tempi del grande schermo. Ci sono molte curiosità legate al romanzo di Jane Eyre, la storia infatti è ispirata a diverse vicende accadute realmente alla scrittrice, come il periodo in collegio (che le sorelle Brontë ricorderanno come durissimo), o l’incontro con una donna, Mary, che ritenuta pazza fu segregata nella zona più remota del palazzo. Il film ha vinto il David di Donatello come migliori costumi e la location è stata riutilizzata in seguito anche per altri film ispirati al medesimo libro.

Jane Eyre, la trama del film

Jane Eyre è una bambina orfana che viene accolta da piccola nella famiglia del fratello di sua madre. Dopo la morte dello zio la piccola inizia ad essere maltrattata finché non decidono di mandarla definitivamente in collegio. Diventata ormai una donna Jane viene assunta come istitutrice della piccola Adele, pupilla del nobile Edward Rochester, così parte in direzione della tenuta di Thornfield Hall. Jane si innamora del proprietario della tenuta ma un terribile segreto li separa.

Quando infatti l’uomo le confessa di amarla e decidono di sposarsi un avvocato irrompe durante la cerimonia rivelando che il signor Rochester è ancora sposato. Sua moglie, ormai pazza e violenta, vive nascosta nella tenuta. Jane decide così di andare via e viene accolta a casa del pastore John Rivers e di sua sorella, fino a quando un suo zio paterno le lascia in eredità tutta la sua fortuna.

Il pastore Rivers confessa a Jane di essersi innamorato di lei e le chiede di seguirlo in missione, ma Jane capisce che non può dimenticare Rochester e decide così di tornare alla tenuta. Qui scopre che un terribile incendio provocato dalla moglie pazza dell’uomo aveva distrutto tutta Thornfield Hall, causando la morte della donna e rendendo praticamente cieco il signor Rochester. Jane gli dichiara il suo amore eterno e i due finalmente si sposano e hanno un figlio.











