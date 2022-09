Jane Fonda choc: “Ho un cancro”/ “Ho iniziato i trattamenti chemioterapici…”

Jane Fonda annuncia di avere un tumore

Jane Fonda affida ad Instagram l’annuncio della propria malattia. Con un lungo post, l’attrice ha comunicato di aver scoperto di avere “un linfoma non Hodgkin“, un tumore del sistema linfatico, «e ho iniziato i trattamenti chemioterapici», ha aggiunto la Fonda sottolineando di essere fortunata trattandosi di un tumore curabile nell’80% dei casi. L’attrice, nel suo lungo post non nasconde l’ottimismo per le possibilità di guarigione di questo tipo di tumore avendolo scoperto nei tempi per potersi immediatamente sottoporre a tutte le cure del caso.

«È un cancro completamente curabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata», ha spiegato l’attrice rassicurando tutti i suoi fan sulle sue condizioni e sulle possibilità di guarigione.

Nel post con cui ha scelto di parlare direttamente ai fan, Jane Fonda sottolinea anche di essere molto fortunata ad avere un’assicurazione sanitaria che, negli Stati uniti, le permette di curarsi. «Sono anche fortunata ad avere un’assicurazione sanitaria e ad avere accesso ai migliori medici e cure. Sono consapevole di essere una privilegiata ed è triste. Molti americani non hanno accesso alle cure di qualità che ricevo e questo non è giusto», scrive l’attrice.

Il post del Premio Oscar è diventato immediatamente virale. Migliaia i like e i commenti di supporto per l’attrice che dovrà affrontare sei mesi di chemioterapia. “Sto reagendo alle cure molto bene e, credetemi, non lascerò che tutto ciò interferisca con il mio attivismo per il clima”, ha concluso.

