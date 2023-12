Jane Fonda choc: “Se dovessi prendere un amante, dovrebbe avere 20 anni”/ “Non mi piace la pelle vecchia”

Jane Fonda stupisce: “Se dovessi prendere un amante, dovrebbe avere 20 anni”

Solo qualche tempo fa Jane Fonda si diceva non più interessata a trovare un compagno. Un’opinione che sembra però cambiato in parte visto quanto da lei rivelato durante la sua apparizione nel podcast Absolutely Not. È qui che la celebre attrice 86enne ha parlato della possibilità di trovare un nuovo fidanzato. “Ho finito, ho finito, ho 86 anni, anche al buio non vorrei restare nuda davanti a nessuno”, ha detto durante la sua ospitata.

Ha però ammesso che, qualora dovesse trovare un compagno, vorrebbe che fosse molto più giovane di lei: “E poi c’è un’altra cosa, mi vergogno a dirlo, se dovessi prendere un amante, dovrebbe avere 20 anni. Perché non mi piace la pelle vecchia,” ha aggiunto cono tono scherzoso, “E di conseguenza, non mi piace. Non voglio imporlo a nessun altro. Presumo che le altre persone siano come me, semplicemente non mi piace la vecchia pelle.”

Jane Fonda, i tre matrimoni finiti e i figli

Ricordiamo che Jane Fonda è stata sposata tre volte. Il suo primo matrimonio fu con il regista francese Roger Vadim, che sposò a Las Vegas nel 1965. La coppia ha una figlia, Vanessa, che prende il nome dall’attrice Vanessa Redgrave. Nel 1973, tre giorni dopo il divorzio dal precedente marito, sposò Tom Hayden nella sua casa in California. Tom e Jane hanno avuto il figlio, Troy, sette mesi dopo il loro matrimonio. Hanno poi adottato Mary Luanna Williams nel 1982. Tom e Jane hanno divorziato nel 1990. Il terzo matrimonio dell’attrice fu con il fondatore della CNN Ted Turner, che sposò nel 1991 in Florida. Si sono separati nel 2000 e il divorzio è stato finalizzato nel 2001.











