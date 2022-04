Jane Fonda: “Sono vicina alla morte ma non mi dà fastidio”/ “Giovane anche a 85 anni”

Jane Fonda non ha timore della morte. La celebre attrice, oggi 85enne, si è raccontata in un’intervista alla CBS Sunday Morning, raccontando come, nonostante i suoi 85 anni, non solo non si senta affatto anziana, ma come non abbia paura della morte. “Sono cosciente del fatto che sono più vicina alla morte ma non mi dà molto fastidio. – ha ammesso l’attrice, tra le protagoniste della celebre serie TV di Netflix Grace and Frankie – Quello che mi dà fastidio è che il mio corpo non sia più mio. Le mie ginocchia non sono più mie, i fianchi non sono più i miei, la mia spalla non è la mia. Stai guardando qualcuno che è davvero me solo da qui in su (indicandosi il volto, ndr)”. L’attrice ammette di sentirsi ancora giovane e di accusare soltanto una cosa dei suoi quasi 85 anni: i segni dell’età.

Jane Fonda: “Si può essere giovani anche a 85 anni”

Jane Fonda, nel corso dell’intervista, ha continuato sottolineando di non aver abbandonato la sua passione, quella per la recitazione: “Se sei vivo e relativamente sano a un’età avanzata, voglio dire, io ho quasi 85 anni, e lavori, wow. – e ancora – Chi se ne frega se non ho più le mie articolazioni a posto e se non posso più sciare o andare in bicicletta o a correre? Sai che puoi essere molto vecchio a 60 anni, e puoi essere molto giovane a 85″. Ricordiamo che l’attrice ha affrontato molti ostacoli nella sua vita, anche un cancro alla pelle, poi operato, successivo ad uno al seno, anche in quell’occasione superato e vinto.

