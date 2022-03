Janet De Nardis ex “Signorina Buonasera”: “Grata alla Rai”/ “Ora mi dedico al cinema”

Janet De Nardis è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 marzo 2022. In particolare, la modella e presentatrice ha ricordato la parentesi temporale entro la quale ricoprì il ruolo di “Signorina Buonasera” per Rai 2: “Nel 2003 ho cominciato come annunciatrice e quelli sono stati proprio gli ultimi otto-dieci anni di annunci per l’azienda di viale Mazzini. La signorina buonasera rappresentava chi dava il benvenuto da mamma Rai”.

Valentina Rapisarda "Single da 2 anni"/ "UeD m'ha dato tanto, sogno Isola dei Famosi"

De Nardis ha svelato di avere iniziato con “il solito provino. Fu un provino a più tappe, perché in quel periodo si leggeva sui giornali che la Rai stava cercando nuovi volti per le reti. Lavoravo molto nella moda e come presentatrice, fui mandata lì da un’agenzia di moda. Soltanto dopo essere stata selezionata ho scoperto di essere stata scelta per gli annunci su Rai 2. Il primo annuncio che ho fatto era registrato e, una particolarità che forse non tutti ricordano, all’inizio facevamo gli annunci in coppia io e Arianna Marchetti, in salsa Charlie’s Angels”.

Gasparri vs No Tap e ambientalisti/ "Siete peggio della guerra, col pannello fai tè!"

JANET DE NARDIS: “A MAGGIO INIZIERANNO LE RIPRESE DEL MIO PRIMO LUNGOMETRAGGIO”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Janet De Nardis si è detta “davvero onoratissima di avere ricoperto il ruolo di Signorina Buonasera, perché entrare nelle case degli italiani in quel modo era veramente un qualcosa di simbolico, c’era un riconoscimento da parte della nazione di un certo tipo di ruolo. Abbiamo fatto tutto un percorso di preparazione prima di arrivare a debuttare”.

Quali sono i progetti per il domani? “Da quei tempi sono accadute tante cose – ha detto De Nardis -. Ho lavorato come giornalista anche per il tg di Class News e Class CNBC, poi ho iniziato un percorso nell’ambito più cinematografico, continuando a presentare molti programmi televisivi. Dirigo il Digital Media Fest, insegno all’università, faccio radio e mi sono dedicata alla direzione artistica di moltissimi prodotti audiovisivi per vari brand. Quest’anno, inoltre, da maggio, inizierò le riprese del mio primo lungometraggio: si tratta di una produzione italo-austriaca”.

Soleil Sorge, lite con Lulù "Hai lasciato lo schifo in bagno"/ "Impara a vivere e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA