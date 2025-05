Tra i ballerini e le ballerine che hanno stupito la giuria di “Sognando… Ballando con le stelle” c’è sicuramente la splendida Janiya Mami, la ballerina che è riuscita a lasciare a bocca aperta i giudici con la sua classe e la sua sensualità. Ma chi è la bravissima artista che spera di trionfare nel programma e di diventare insegnante di “Ballando con le stelle”? Janiya Mami ha alle spalle una storia particolare: non è infatti di origini italiane anche se è stabile nel Belpaese da diverso tempo ormai.

Come dicevamo, infatti, Janiya Mami viene dal Kazakistan: la ballerina ha lasciato il suo Paese portando con sé il figlio piccolo, nato da pochi anni, per inseguire un sogno e costruirsi una vita migliore. Approdata in Italia, ha dato il via alla sua carriera da ballerina anche nel nostro Paese, cominciando a mostrare la sua classe e il suo talento che l’hanno portata ad essere scelta come una delle aspiranti insegnanti dello show di Milly Carlucci. Ora spetterà a lei fare il resto ma se il buongiorno si vede dal mattino, Janiya è già sulla giusta strada per fare bene.

Janiya Mami è fidanzata? Un particolare non sfugge

In coppia con il maestro professionista Pasquale La Rocca, Janiya ha già fatto parlare molto di sé: molto bella e sensuale, la sua intesa professionale (e non) con il suo compagno di ballo, non è passata inosservata. In tanti si sono perciò chiesti se Janiya Mami sia single e soprattutto se ci sia qualcosa tra lei e Pasquale: magari un feeling che in futuro, fuori dal programma, potrebbe trasformarsi in altro. Chissà. Non sono molte le informazioni che abbiamo al momento sulla situazione sentimentale della bellissima ballerina, che ha già conquistato il cuore del pubblico; chissà che non faccia lo stesso con quello di Pasquale La Rocca.