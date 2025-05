Janiya Mami, la passione per la danza e l’amore per il figlio piccolo: con luì lasciò il Kazakistan e…

Dal Kazakistan all’Italia, insieme al figlio piccolo, per inseguire un sogno. Janiya Mami è una ballerina che ambisce al mondo dello spettacolo e a ritagliarsi un ruolo nel futuro cast insegnanti di Ballando con le Stelle. Janiya vuole lavorare in tv a tutti i costi e in questa avventura di Sognando Ballando con le Stelle non si sta risparmiando. Infatti è partita col piede giusto, mostrando tutta la sua eleganza, la sua precisione tecnica ed uno stile che ha conquistato anche la giuria.

Eleonora Riccardi, chi è?/ Da Amici a Sognando Ballando con le Stelle, sui social l'indizio sul fidanzato...

Insieme a Pasquale la Rocca ha dato la sensazione di poter essere una delle protagoniste di questo mini torneo e le premesse sono davvero interessanti. Come ha confidato nella clip trasmessa durante il programma, Janiya Mami è in Italia per inseguire un sogno e vivere della sua passione: la danza.

Janiya Mami, vita privata e sentimentale avvolta nel mistero: single o fidanzata?

Grande curiosità anche per quanto riguarda la vita privata e sentimentale della ballerina. Come dicevamo, Janiya Mami è già diventata madre. Non abbiamo indicazioni riguardo al suo partner e compagno di vita e non è nemmeno del tutto chiaro se al momento sia single o fidanzata. Anche sui social, infatti, sembra regnare il mistero. Il focus per Janiya Mami è tutto sulla danza ma in vista della prossima puntata cresce l’interesse nei confronti del suo privato.

Janiya Mami e Pasquale La Rocca: sensualità e bravura/ Vincitori di "Sognando... Ballando con le stelle"?

Vedremo se nel corso della seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, la danzatrice deciderà di aprirsi ulteriormente sul suo vissuto e sulla sua vita privata. O se invece opterà, ancora una volta, per esprimersi attraverso il ballo con una delle coreografie da urlo preparate assieme a Pasquale la Rocca.