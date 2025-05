Janiya Mami una delle finaliste favorite di Sognando Ballando con le Stelle 2025: un percorso in crescendo

Janiya Mami approccia alla finale di Sognando Ballando con le Stelle con la vittoria della semifinale. La scorsa settimana, infatti, la bravissima danzatrice ha chiuso la puntata in cima alla classifica, aggiudicandosi il primo posto. Arriva dunque all’appuntamento conclusivo del programma con i favori dei pronostici e con l’entusiasmo che vola davvero alto. Una finale meritatissima, perché Janiya Mami ha dovuto fare i conti con diversi imprevisti nel corso di queste settimane.

Chi è Matia Emme, il compagno di Gabriel Garko/ "Non fa il modello e non lavora in tv"

Quando ha cominciato la sua avventura a Sognando Ballando con le Stelle, il padre è finito in ospedale per un malore improvviso e la ragazza, affranta e preoccupata, ha meditato seriamente di lasciare il suo posto in pista da ballo. Una decisione che fortunatamente è rientrata, quando il papà è risultato essere fuori pericolo.

Tommaso Marini è fidanzato? "Non trovo l'amore"/ "Non ho vissuto storie importanti"

Sognando Ballando con le Stelle: Janiya Mami, che forza! Anche senza Pasquale la Rocca vola alto…

Da una preoccupazione all’altra, Janiya Mami nella scorsa puntata ha gareggiato con un altro partner, Filippo Zara, perché Pasquale la Rocca ha accusato un problema di salute abbastanza importante. Così Janiya ha dovuto fare qualcosa di complicatissimo: ricreare l’alchimia con il nuovo partner in pochissimo tempo. Ce l’ha fatta senza troppi problemi e infatti è stata premiata dalla giuria e dal pubblico, veleggiando in alta classifica.

Ecco perché oggi Janiya Mami può considerarsi a tutti gli effetti una delle ballerine più accreditate di Sognando Ballando con le Stelle 2025. Sarà lei a conquistare l’unico posto disponibile nel cast insegnanti della prossima edizione? Per scoprirlo non resta che sintonizzarci su Raiuno, questa sera venerdì 30 maggio, per la puntata finale dello show. La ballerina vuole giocarsi al meglio le sue carte…

Federica Nargi, chi è?/ Da Striscia a Ballando e un monito per le figlie: "Se hai un sogno puoi raggiungerlo"